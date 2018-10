The Hell House: Villa Bombrini si trasforma in un castello stregato per Halloween

"Cornigliano Borderline", associazione per la promozione e la diffusione della cultura" organizza in data 31 ottobre 2018, presso la prestigiosa villa Durazzo Bombrini, in collaborazione con Fabiola Balbi, l'evento di Halloween più spaventoso del panorama genovese.

The Hell House è un viaggio attraverso le paure più recondite, con molte attrattive per gli appassionati delle feste al cardipalma. L'ingresso è gratuito, su prenotazione e dati i contenuti forti, riservato ai maggiorenni. In una location assolutamente suggestiva e resa per l'occasione orripilante, sarà possibile addentrarsi in un viaggio attraverso i film horror più sconvolgenti con attori e comparse rappresentanti demoni, serial killer e psicopatici vari.

Gli ospiti potranno cimentarsi con l'escape room, per l'occasione, in un ambito inquietante e angosciante (per info e prenotazioni telefonare al 3292443797). Sarà possibile consultare medium, cartomanti e sensitive, mentre fantasmi ed esseri inquietanti sbucheranno da ogni dove cogliendo di sorpresa i nostri ospiti.

Tutto questo e molto altro che non viene svelato per aumentare la suspence, accompagnato dalle note della musica di un dj e annaffiato da cocktail del punto bar; è previsto il servizio guardaroba.

Per prenotare l'ingresso gratuito è indispensabile scrivere a: hellhouseprenotazioni@gmail.com