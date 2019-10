Terza tappa di Liguria Selection a Villa Pagoda a Nervi

Prosegue la settima edizione di Liguria Selection il music show per interpreti, cantautori e band emergenti.

Domenica scorsa, grazie alla partecipazione della giuria e del pubblico sono stati decretati i semifinalisti della seconda tappa (Edoardo Borgini, Edoardo Egiziano, Simona Pecoraro, Gabriele Gaggero, O' Bell Andy, The legend Zeppelin, Domitilla Abeasis e Arianna Vallarino).

Domenica 13 ottobre alle ore 16.00 La terza puntata del contest, quest'anno itinerante per la Liguria, si svolgerà presso la splendida location di Villa Pagoda a Nervi (Via Capolungo, 15).

Il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i 20 in gara provenienti da tutta Italia e partecipando alla lotteria di Liguria Selection che permetterà al numero estratto di vincere un premio che consisterà in un aperitivo per due persone da consumare presso la bellissima struttura di Villa Pagoda.

Il programma offre proposte musicali di genere pop, rock, Jazz, folk, blues, musica classica, hip-hop e rap.

Giurati della terza tappa saranno il produttore, ingegnere del suono e chitarrista dei Meganoidi Andrea Torretta, il direttore d’orchestra Alessandro Arbocò e l’esperto della canzone Andrea Podestà.

Ingresso libero.