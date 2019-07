Si balla latino in spiaggia alla Terrazza di Sturla

Venerdì 12 luglio 2019 alla Terrazza di Genova Sturla (via 5 Maggio, 2), dalle ore 22.45, continua l'appuntamento con le serate latine del venerdì curate dallo staff del Caribe, il club di Corso Italia che da anni porta la musica caraibica a Genova e in tutta la Liguria.



Durante la serata, si ballerà direttamente sulla spiaggia con gli ultimi successi di kizomba e bachata. Sulla bellissima terrazza sul mare ci sarà la selezione musicale di dj Tommy La Notte e l'animazione dei ballerini del Caribe Joel, Disney, Carlos, Moreno e Alfredo. Ospiti anche i ballerini della Reunion Latina, composta dalle scuole Caribe Club, Karisma Dance, Soul Dancing e G&B Dance.



Ingresso 10 euro con consumazione. Ampio parcheggio gratuito con servizio navetta incluso. Per informazioni: 392 0541777, 335 207103