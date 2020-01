Teresa Mannino al Politeama con "Sento la terra girare"

Teresa Mannino torna al Politeama Genovese dal 6 al 9 febbraio 2020 con il suo ultimo spettacolo, già sold out nella stagione 2017-2018.

La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile; le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.

«Vivo chiusa in un armadio, per mesi, anni - scrive la Mannino a proposito del suo spettacolo -. Un giorno decido di uscire e leggo che il principe Harry si sta sposando e che l’asse della terra si sta spostando. Leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Allora, cerco delle strategie: chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta e in più mi sono complicata la vita. La strategia deve essere un’altra. Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra girare».