"X kind of magic": torna TEDxGenova al Porto Antico

Dopo il sold out dell'ultima edizione, torns TEDxGenova 2019: “X kind of Magic", il 23 febbraio 2019.

Cos'è per ciascuno di noi la "magia"? Cosa ci lascia a bocca aperta?

Per ognuno la risposta è diversa, qui la “magia” è la passione, l'innovatività e la potenza delle idee che meritano di essere diffuse e che porteremo sul palco. Piccole e grandi scoperte, spunti per un pensiero laterale e diverso su quello che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi, storie straordinarie in cui ritrovarsi e che possono davvero cambiare la prospettiva da cui guardiamo il mondo.

A fare da splendida cornice all'evento sarà quest’anno il Centro Congressi del Porto Antico, presso i Magazzini del Cotone, nella sala Grecale che ospiterà più di 700 spettatori. Innovazione e passione si fonderanno per dar vita a 10 talk che metteranno in discussione tutto ciò che conosciamo e apriranno la mente a nuove idee.

Per prenotare la propria esperienza TEDx, cliccare qui.

L’edizione di quest’anno lascerà tutti a bocca aperta, emozionando e spalancando finestre su idee originali e innovative, a tal punto da sembrare quasi magiche.

Gli Speaker:

Andrea Facco, fotografo

Maddalena Marini, ricercatrice

Giovanni Perotto, ingegnere dei materiali

Ludovica Corti, designer

Anna-Maria Hefele, musicista

Chiara Luzzana, sound designer

Chris Richmond, social startupper

Giovanni Solari, ingegnere del vento

Eyal Lerner, musicista ed educatore

Programma:

13:00 - 14:00 Check-in & Welcome Coffee

14:00 - 16:00 Prima sessione

16:00 – 17:00 Coffee Break

17:00- 19:00 Seconda Sessione

Un evento child-friendly

Novità assoluta nel panorama TEDx, con la proposta “X KI(n)D of Magic” i più piccoli potranno giocare e partecipare a laboratori creativi, suddivisi per fascia d’età, mentre mamma e papà seguono l’evento principale.

Per qualsiasi domanda, dubbio o necessità scrivere a info@tedxgenova.com