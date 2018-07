Tedua al Goa Boa

Dopo l'uscita del suo ultimo album “Mowgli – il disco della giungla”, domenica 22 luglio il rapper Tedua arriva a Genova presso il Goa Boa per una tappa live prevista dal suo tour che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane per tutta l'estate. Considerato come uno dei più promettenti giovani della scena Trap italiana, Tedua conta più di mezzo milione di followers solo su Instagram. Il suo debutto avviene due anni fa, quando ha pubblicato “Orange country”, iniziando così a esplorare nuove sfumature della musica trap.

Durante le sue nuove performance live, il fenomeno rap genovese proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo nuovo album d’inediti Mowgli (Sony Music), senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso artistico, consacrandolo come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano.

Da “La legge del più forte”, brano che ha registrato più di sette milioni di visualizzazioni su YouTube, durante le performance dal vivo sarà possibile ascoltare anche “Acqua” (Malpensandoti), singolo estratto dall’album e ispirato al celebre brano “Malpensandoti” di Dargen D’Amico. Ad accompagnare il Mowgli del rap italiano sul palco sarà come sempre Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce contenute nel disco nonché uno tra i migliori producer della scena rap odierna.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.