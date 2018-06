La Tosse d'estate raddoppia tra Villa Duchessa di Galliera e Giardini Luzzati: il programma

Nell’estate 2018 il Teatro della Tosse raddoppia. Oltre al consueto appuntamento nell’area dei Giardini Luzzati, quest’anno in programma dal 4 al 15 luglio una rassegna di titoli che dal centro storico giungeranno fino a un passo dal mare, nella splendida cornice del Parco Villa Duchessa di Galliera a Voltri.

Otto titoli per tutti e per tutte le età, in alcuni tra i luoghi più suggestivi della nostra città.

4/7 luglio h 21.15

Parco Villa Duchessa di Galliera

LE 9 LUNE

testo e regia Emanuele Conte e Amedeo Romeo –Teatro della Tosse

8 luglio h.19.00

Parco Villa Duchessa di Galliera

ALI BABA’

I burattini di Luzzati & Cereseto –Teatro della Tosse

10 luglio h 21.15

Giardini Luzzati Area Archeologica

LA STREGA

testo e regia Laura Sicignano – Teatro Cargo

11 luglio h 21.15

Parco Villa Duchessa di Galliera

Teatro di Villa Galliera

AMLETTO

testo e regia Emanuele Conte – Teatro della Tosse

12 luglio h 21.15

Parco Villa Duchessa di Galliera

Teatro di Villa Galliera

LA DUCHESSA DI GALLIERA

testo e regia Laura Sicignano

13 luglio h 21.15

Parco Villa Duchessa d Galliera

Teatro di Villa Galliera

MOI

testo Chiara Pasetti - regia Alberto Giusta - La Réve et la vie -Teatro della Tosse

14/15 luglio h 21.15

Giardini Luzzati Area Archeologica

PEZZO ORBITALE

coreografie Michela Lucenti – Balletto Civile

15 luglio h 19.00

Parco Villa Duchessa d Galliera

IL FLAUTO MAGICO

I burattini di Luzzati & Cereseto – Teatro della Tosse

Biglietti: