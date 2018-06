Teatro Pubblico Ligure: gli spettacoli dell'estate 2018 a Genova e provincia

Da dieci anni Teatro Pubblico Ligure sperimenta strumenti per leggere l’Italia, cioè vivere la cultura nei territori che l’hanno vista nascere. Sergio Maifredi crea progetti in cui il teatro veste il territorio, come un abito di sartoria: luoghi unici in cui fare risuonare, attraverso il corpo di moderni cantori, i testi che hanno fondato la cultura occidentale.

In Liguria si svolgono trentasei spettacoli divisi fra Genova (il 26 luglio al Porto Antico nell’ambito di “Ridere d’agosto”), Luni (cinque appuntamenti del III “Portus Lunae Art Festival” dal 6 luglio al 10 agosto), Ameglia (due appuntamenti il 23 giugno e il 15 luglio), le Cinque Terre (sei appuntamenti dal 3 luglio al 3 agosto per la seconda edizione del “Cinque Terre Art Festival Albe e Tramonti”), Pieve Ligure (tre appuntamenti dal 7 al 24 luglio per l’XI “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”), Albisola Superiore (quattro appuntamenti dal 23 luglio al 23 settembre per la terza edizione di “In Movimento. Voci e suoni da un racconto mediterraneo”), Albenga (il 25 luglio), Bonassola (due appuntamenti il 24 e 28 luglio), Finale Ligure (tre appuntamenti dal 15 al 29 luglio), Ospedaletti (il 25 luglio), Chiavari (due appuntamenti il 22 luglio e il 22 settembre).

In Italia altri quattordici spettacoli hanno luogo a Fiesole (sei date dal 28 giugno al 2 agosto alla 71ª Estate Fiesolana), Roma (due spettacolo in un unico giorno, il 17 luglio), nelle Marche (quattro date dall’1 al 28 luglio), Modena (20 luglio), Segesta (1 agosto) al Teatro Romano di Carsulae a Terni (tre date dal 16 al 24 giugno).

Gli spettacoli a Genova

L’8 giugno a Palazzo Ducale, Teatro Pubblico Ligure apre la XXIV edizione del Festival Internazionale di Poesia con Maddalena Crippa interprete di Iliade un racconto mediterraneo –Didone.

Il 26 luglio al Porto Antico, nell’ambito della rassegna “Ridere d’agosto”, Teatro Pubblico Ligure presenta uno dei suoi progetti di maggiore successo, andato in scena in tutta Italia: Tullio Solenghi racconta Decameron un racconto italiano in tempo di peste. Lo spettacolo, ideato e diretto da Sergio Maifredi con la consulenza letteraria di Maurizio Fiorilla, ha ottenuto il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio.

Gli spettacoli a Chiavari

A Chiavari vanno in scena due spettacoli di Teatro Pubblico Ligure. Il 22 luglio David Riondino e Dario Vergassola raccontano il canto XXIV del poema omerico, L’ultima Odissea, nell’ambito del progetto “Odissea un racconto mediterraneo”. Il 22 settembre il filosofo Ermanno Bencivenga interpreta “Uccidete Socrate! Come la democrazia ateniese si liberò di un personaggio scomodo”, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.