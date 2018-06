Teatro Nazionale di Genova: ecco la nuova stagione

Corte, Duse, Modena e Mercato si fondono nel Teatro Nazionale di Genova, che presenta il cartellone della stagione 2018/2019, con tanti spettacoli per tutti i gusti e per tutte le tipologie di pubblico.

Un teatro con il cuore nella prosa, tra grandi classici e nuova drammaturgia, teatro civile e comico d’autore, aperto alle contaminazioni, dalla danza alla musica al nouveau cirque. Una proposta teatrale straordinaria e 4 sale – il Teatro della Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo Modena, la Sala Mercato - distribuite in punti nevralgici della città.

Così si presenta il nuovo organismo teatrale nato dall'unione tra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell'Archivolto, forte del riconoscimento di Teatro Nazionale, recentemente ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un traguardo di grande rilevanza per tutto il territorio, raggiunto grazie a un percorso in cui è stato fondamentale sotto diversi aspetti il ruolo svolto da Regione Liguria, Comune di Genova e Compagnia di San Paolo.

La prima stagione del Teatro Nazionale di Genova si preannuncia ricchissima con 20 produzioni sul totale dei 67 spettacoli proposti in serale, a cui si aggiungono le rassegne di teatro ragazzi rivolte alle famiglie e alle scuole e un fitto programma di attività culturali.

Sul palco, artisti famosi come Ugo Dighero, Ficarra e Picone, Enzo Paci, Mauro Pirovano, Neri Marcorè, Massimo Dapporto, Lucrezia Lante Della Rovere, Lunetta Savino, Luca Barbareschi, Elio Germano, Beppe Gambetta e tanti altri.

La stagione 2018/2019:

Ecco il cartellone completo

Mercato

DAL 2 AL 6 OTTOBRE 2018 - MISTERO BUFFO

di Dario Fo

regia e interpretazione Ugo Dighero

È forse la più famosa fabulazione di Dario Fo, quella che l’ha reso celebre in tutto il mondo: lo spettacolo che volava sulle giullarate medievali per planare come un falco sulla satira politica del tempo. Il Mistero buffo è un contenitore ricco e sorprendente. Torna in scena oggi nella vibrante e divertente interpretazione di Ugo Dighero, che commenta: «È come sedersi al volante di una Ferrari che bisogna saper guidare, ma va che è una meraviglia».

Mercato

DAL 9 AL 14 OTTOBRE - ANTROPOLAROID

di Tindaro Granata

regia e interpretazione Tindaro Granata

Antropolaroid è lo spettacolo che nel 2011 ha rivelato il talento di Tindaro Granata al pubblico e alla critica. Il titolo racchiude l’eco della ricerca antropologica e lo scatto fotografico. Rielaborando la tecnica del “cunto”, Tindaro ci racconta la Sicilia e la storia della sua famiglia. Attraversa i decenni e le generazioni, le relazioni e i sentimenti, i giochi e le emozioni, facendoci sorridere con la caratterizzazione dei tanti personaggi ma lasciandoci in fondo una struggente inquietudine.

Corte

DAL 9 AL 21 OTTOBRE - M COME MÉLIÈS

di Élise Vigier e Marcial Di Fonzo Bo

da Georges Méliès

regia Élise Vigier e Marcial Di Fonzo Bo

con Arthur Amard, Lou Chrétien-Février Alicia Devidal, Simon Terrenoire, Elsa Verdon

Seguendo l’opera di Georges Méliès, punto di riferimento per i cinefili di tutto il mondo, M come Méliès è una riflessione su come nasce un’opera d’arte e mostra, con commovente ironia, la meraviglia e la fantasia che trasformano un’idea in uno spettacolo. Mettendo al centro del racconto scenico la creazione del film Le voyage dans la lune, Marcial Di Fonzo Bo e Élise Vigier ci mostrano quanta forza debba avere un sogno per superare ostacoli e crisi, diventando finalmente magia. Al cinema come a teatro.

Mercato

DAL 16 AL 20 OTTOBRE - GEPPETTO E GEPPETTO

di Tindaro Granata

regia Tindaro Granata

con Alessia Bellotto Angelo Di Genio Tindaro Granata Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi Lucia Rea, Roberta Rosignoli

Cosa significa realmente essere una famiglia? Sfidando dubbi, paure e pregiudizi (propri e altrui), Tony e Luca ricorrono alla maternità surrogata. I primi anni di vita di Matteo sono pieni di felicità ma quando il padre biologico del ragazzo muore, il genitore rimasto si ritrova a combattere le problematiche pratiche, la ribellione del figlio e la difficoltà psicologica di essere considerati diversi da tutte le altre famiglie. Premio Ubu 2016 e Premio Hystrio 2017.

Modena

DAL 23 AL 25 OTTOBRE - UNA BESTIA SULLA LUNA

di Richard Kalinoski

regia Andrea Chiodi

con Elisabetta Pozzi

In un appartamento dignitoso, a partire da oggetti insignificanti eppure cari, Vincent – uomo ormai anziano – ricostruisce la storia dei suoi genitori, Aram e Seta. Passato e presente, ricordi e vita si intrecciano, dando luogo a un racconto crudo, ironico, struggente e umanissimo. Un amore costruito per procura, all’apparenza superficiale, dà vita a una complessa vicenda familiare, il cui sfondo è il genocidio armeno, troppo vicino per essere dimenticato.

Mercato

DAL 23 AL 27 OTTOBRE - PEZZO DI PLASTICA

di Marius von Mayenburg

versione italiana Umberto Gandini

regia Simone Toni

con Gabriele Furnari Falanga Federica Granata, Marisa Grimaldo Roberto Serpi, Federico Vanni

Interno di famiglia in crisi in cui ogni rapporto è fasullo e pronto a frantumarsi alla prima scossa. Epicentro della commedia, scritta dal dramaturg e regista alla Schaubühne di Berlino, è l’arrivo della nuova colf che scatena un gioco divertente e malvagio. Pezzo di plastica è una critica aspra e tagliente delle dinamiche borghesi, familiari, sociali e politiche, della Germania d’oggi. Lo spettacolo, interpretato da un cast giovane e affiatato, arriva in scena dopo esser stato presentato lo scorso anno all’interno della Rassegna di drammaturgia contemporanea.

Duse

DAL 24 OTTOBRE ALL’ 11 NOVEMBRE - ALDA, DIARIO DI UNA DIVERSA

da Alda Merini

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

con Milvia Marigliano

Uno spettacolo che esplora gli infiniti intrecci tra poesia, follia, teatro e danza. La vita e l’opera di una poetessa straordinaria come Alda Merini irrompono sulla scena con la regia di Giorgio Gallione e le coreografie di Giovanni Di Cicco. Nello spazio scenico disegnato da Marcello Chiarenza, accompagnata da un gruppo di danzatori e danzatrici, si muove un’attrice straordinaria come Milvia Marigliano: a lei il compito di dare corpo e voce ai sogni, ai ricordi, agli amori e alla poesia di Alda.

Corte

DAL 6 AL 18 NOVEMBRE - JOHN GABRIEL BORKMAN

di Henrik Ibsen

versione italiana Danilo Macrì

regia Marco Sciaccaluga

con Gabriele Lavia Laura Marinoni Federica Di Martino

John Gabriel Borkman è un self made man: conta la carriera, a tutti i costi. Condannato al carcere per bancarotta, torna libero e si chiude in casa, in attesa di una grande occasione. Qui ritrova le donne, due sorelle, della sua vita: la moglie, in un matrimonio freddo e irrisolto; e il suo primo amore, a cui aveva rinunciato per egoismo e interesse. Opera complessa, austera, e di raffinata bellezza, il Borkman fa ancora esplodere le ambizioni dell’Ottocento, intriso di superomismo e idealismo, e svela in nuce quelli che saranno i grandi traumi del Novecento. E forse di oggi.

Modena

DAL 6 ALL’ 11 NOVEMBRE - L’ARBITRO DI DIO

di Robert Farquhar

versione italiana Carlo Sciaccaluga

regia Alberto Giusta

con Andrea Di Casa, Massimo Rigo Marco Zanutto

L’irlandese Robert Farquhar mette in scena due tifosi e un arbitro, accusato di essere responsabile della retrocessione della squadra locale e per questo rapito dai due balordi. Ma la questione è più delicata e la divertente commedia sul calcio diventa il ritratto amaro di esistenze disilluse, mascherate nella rivolta. Con la regia di Alberto Giusta, la storia supera agilmente le questioni da Bar (o da Var) e con ironia sferzante e feroce sarcasmo si interroga sul senso della vita.

Mercato

DAL 7 AL 18 NOVEMBRE - RAZZA DI ITALIANI!

di Giorgio Scaramuzzino

regia e interpretazione Giorgio Scaramuzzino

Giorgio Scaramuzzino porta avanti da tempo un percorso di teatro civile rivolto in primo luogo alle nuove generazioni. Con Razza di italiani! – scritto in collaborazione con l’ebraista Matteo Corradini – affronta il tema dell’antisemitismo da una prospettiva insolita, rintracciando le testimonianze di vittime e carnefici all’indomani della promulgazione delle leggi razziali da parte del regime fascista. Lo spettacolo vuole essere un monito perché non si dimentichino fatti storici tragici e colpe di cui anche l’Italia si è macchiata.

Duse

DAL 13 AL 18 NOVEMBRE - LA LUNGA VITA DI MARIANNA UCRÌA

da Dacia Maraini

regia Daniela Ardini

con Raffella Azim

Nella Sicilia del Settecento, mentre altrove trionfa l’Illuminismo, la logica della Famiglia Ucrìa è una sola: «Sposare, figliare, fare sposare le figlie» e così via, per arrampicarsi sulla scala sociale. Marianna, costretta ad andare in sposa a tredici anni, è sordomuta e proprio da questo trarrà la forza per elevarsi al di sopra della meschinità che la circonda. Daniela Ardini distilla il romanzo di Dacia Maraini in una pièce raffinata, affiancando all’attrice principale un interprete della Lingua Italiana dei Segni.

Corte

DAL 20 AL 25 NOVEMBRE - LE RANE

di Aristofane

regia Giorgio Barberio Corsetti

con Salvo Ficarra e Valentino Picone

Giorgio Barberio Corsetti, tra i grandi protagonisti del nuovo teatro italiano, affronta quel capolavoro aristofaneo che è Le rane. Presentato con successo al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo abbatte finalmente il confine tra cultura “alta” e “bassa”. «La scommessa è riuscire a far ridere con un testo di 2500 anni fa – spiega il regista – e per questo ho scelto Ficarra e Picone, una coppia di comici eccellenti, che incarnano il più autentico talento nel campo dell’umorismo».

Mercato

DAL 20 AL 24 NOVEMBRE - ERACLE

di Euripide

regia Massimo Mesciulam

con Giuseppe Brunetti, Roberta Catanese Fabrizio Costella, Valentina Favella Gabriele Furnari Falanga, Riccardo Marinari Silvia Napoletano, Matteo Palazzo Francesco Patanè, Alessandro Pizzuto

Una tragedia atipica, disperata, in cui il protagonista, folle e assassino, fa presagire certi antieroi tutti novecenteschi. Eracle di Euripide è nato lo scorso anno come esito del percorso di formazione degli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro di Genova. Ora, dopo essere stato invitato a un prestigioso Festival a Mosca, lo spettacolo diretto da Massimo Mesciulam torna in scena. Un lavoro, tra racconto e interpretazione, che punta sul coro, vero fulcro dell’opera euripidea.

Modena

23 NOVEMBRE - PETRUSKA

coreografia e spazio Virgilio Sieni

con Jari Boldrini, Ramona Caia Claudia Caldarano, Maurizio Giunti Giulia Mureddu, Andrea Palumbo

Dopo La saga della primavera, Virgilio Sieni torna a Stravinskij con Petruska, opera ispirata alla marionetta del teatro popolare russo. Con sei danzatori in scena, lo spettacolo si sviluppa intorno alla relazione tra marionetta e tragedia, gioco e archeologia: un ciclo di azioni sentimentali sulla natura del gesto e l’abilità di stare al mondo. «Petruska – scrive Virgilio Sieni – getta un legame con l’impossibile. Tra noi e il vuoto, tra noi e il nascosto. È una marionetta e non è una marionetta, convive nei due mondi, trascendendo l’esistenza stessa dell’uomo».

Corte

DAL 27 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE - IO E PIRANDELLO

di Sebastiano Lo Monaco

regia e interpretazione Sebastiano Lo Monaco

Acclamato interprete pirandelliano, con questo suo spettacolo Sebastiano Lo Monaco ci racconta un teatro vissuto visceralmente, facendo incontrare la propria biografia con quella di Pirandello. Lo Monaco ci trasporta in una Sicilia lontana ma non dimenticata, incrociando gli aneddoti della sua storia personale con i personaggi da lui interpretati. Emerge così un Pirandello delicato, a tratti ironico, e attraverso di lui anche Lo Monaco si racconta intimamente, mostrando per la prima volta la sua maschera nuda.

Mercato

DAL 27 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE - SANGUE MATTO

di Nurkan Erpulat e Jens Hillje

versione italiana Clelia Notarbartolo

regia Elena Gigliotti

con Giuseppe Brunetti Roberta Catanese Fabrizio Costella, Riccardo Marinari Silvia Napoletano, Cristina Pasino Francesco Patané, Alessandro Pizzuto

Scritto da Nurkan Erpulat, regista e autore turco, e da Jens Hillje, dramaturg alla Schaubühne di Berlino, Sangue matto prende spunto dal film francese La journée de la jupe, con Isabelle Adjani. L’attrice e regista Elena Gigliotti ha diretto la versione italiana: uno spettacolo di aguzza intelligenza, interpretato da una classe di allievi attori della Scuola del Teatro di Genova. E, oltre le tensioni generazionali del testo, si pone ancora una volta la feroce domanda: la cultura può salvare la vita?

Modena

DAL 5 ALL' 8 DICEMBRE - L’ABISSO

di Davide Enia

regia e interpretazione Davide Enia

Scrittore ormai apprezzato in tutta Europa, Davide Enia ha iniziato la sua carriera artistica in teatro, come regista, autore e attore, coniugando visionarietà, poesia e narrazione popolare. Erede della tradizione del cunto, la nobile arte dei cantastorie siciliani, Enia ha scelto di ampliare le maglie strette della sua drammaturgia, da sempre attenta alla memoria privata e collettiva, in un confronto con le tragedie del contemporaneo: con la grande Storia che quotidianamente tinge di morte il mare di Lampedusa.

Corte

6 E 7 DICEMBRE - TEMPESTA

coreografia Giuseppe Spota

musiche originali Giuliano Sangiorgi

drammaturgia Pasquale Plastino

con Compagnia Aterballetto

A sipario chiuso, un televisore mostra le immagini in bianco e nero di due ragazzini: giocano alla lotta per il possesso di una corona scintillante che richiama nella foggia e nell’intarsio il Duomo di Milano. Inizia come un gioco la Tempesta, con cui Aterballetto – una delle realtà più importanti della coreografia europea – mette alla prova la danza e la sua capacità di raccontare storie e personaggi, ispirandosi a un capolavoro teatrale come quello di Shakespeare

Duse

8 DICEMBRE - CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL: PANNI SPORCHI (Italia)

di e con Alice Roma e Damiano Fumagalli

regia Firenza Guidi

Lui e lei sono insieme bambini e adulti. Saggi e folli. Teneri e violenti. Attraverso un gioco spericolato di acrobazie che include anche una bicicletta, Alice Roma e Damiano Fumagalli esplorano il rapporto uomo-donna.

Modena

27 DICEMBRE - CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL - 100% CIRCUS (Svezia)

di e con Mikkel Hobitz Filtenborg e Julien Auger

In equilibrio su un dito. In apnea all’infinito. Sospesi per i capelli. Un mingherlino che solleva un titano. E un uso imprevedibile della pertica acrobatica. Tutto ciò con un’idea di base precisa: abbattere i preconcetti è possibile.

Modena

29 DICEMBRE - CIRCUMNAVIGANDO FESTIVAL - GAIA GAUDI (Germania)

di e con Gardi Hutter, Juri Cainero Neda Cainero e Beatriz Navarro

regia Michael Vogel

Affermata clown, Gardi Hutter porta in scena uno spettacolo che riflette sull’incontro delle diverse generazioni, affiancandosi a tre musicisti e ballerini che sono realmente i suoi figli e la nuora. La regia è del direttore artistico della Familie Flöz.

Duse

DALL’ 11 AL 16 DICEMBRE - FINALE DI PARTITA

di Samuel Beckett

regia Andrea Baracco

con Glauco Mauri e Roberto Sturno

Due apprezzati interpreti beckettiani si confrontano per la prima volta nella loro straordinaria carriera con Finale di partita. Il testo scritto da Beckett nel 1956 parla della condizione umana, segnata dalla sofferenza e dall’assurdità dell’essere, dei limiti e delle possibilità della libertà individuale, della solitudine di ciascuno di fronte al mondo. È la tragedia del vivere che diventa farsa – la farsa del vivere che diventa tragedia. Un teatro di personaggi, che si fissano nella memoria, oggi più vivi e palpitanti che mai.

Modena

DAL 14 AL 20 DICEMBRE - ALICHIN DI MALEBOLGE

di Enrico Bonavera

regia Christian Zecca

con Enrico Bonavera

Alichino è un diavolo che, inseguendo Dante e Virgilio, finisce fuori dall’Inferno, si perde nel mondo dei vivi e per otto secoli si accompagna a teatranti vagabondi, reincarnandosi di volta in volta negli interpreti della maschera di Arlecchino. Ma finalmente, grazie a una seduta spiritica, riesce a tornare a Malebolge. Peccato, però, che l’Inferno non sia più quello di una volta… In un dialetto falso/lombardo-veneto, Bonavera si diverte a giocare con la fantasia nel mondo della Commedia dantesca.

Corte

DAL 18 AL 23 DICEMBRE - UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

da Vincenzo Cerami

regia Fabrizio Coniglio

con Massimo Dapporto

All’origine c’è un bellissimo romanzo, a cui si è ispirato il celebre film di Mario Monicelli. È la storia di Giovanni Vivaldi, un uomo mite, serio lavoratore che, pur di “sistemare” il figlio Mario, è disposto a seguire tutte le “scorciatoie” del sottopotere italiano. Questo borghese ha il corpo, i toni, i gesti, di un attore di classe quale Massimo Dapporto che dà al suo personaggio ulteriore drammaticità. Uno spettacolo coraggioso, testimonianza implacabile della natura retriva e violenta di certi apparati (e mentalità) del nostro Paese.

Corte

DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO - COLPI DI TIMONE

di Vicenzo La Rosa e Gilberto Govi

regia Jurij Ferrini

con Jurij Ferrini e gli attori della Compagnia

Circondato da un gruppo di giovani e bravi attori, Jurij Ferrini ci offre una rinnovata visione della straordinaria e graffiante ironia teatrale di Govi. Il protagonista della commedia, Giovanni Bevilacqua, vorrebbe prendere le distanze dal mondo corrotto che lo circonda. Ma quando un medico gli comunica che ha pochi mesi di vita, inizia a dire tutto quello che sa e che pensa, in un crescendo di risate, spesso amare, fino a un inatteso lieto fine.

Duse

DAL 28 DICEMBRE AL 5 GENNAIO - POKER

di Patrick Marber

regia Antonio Zavatteri

con Alberto Giusta, Enzo Paci Federico Vanni, Gianmaria Martini Matteo Sintucci, Massimo Brizi

Ex cabarettista, regista e drammaturgo al National Theatre, Patrick Marber è uno dei must della nuova drammaturgia inglese. Poker, la sua prima commedia, è leggera e crudele al tempo stesso. In un ristorante, ogni domenica sera, il proprietario e suo figlio, due camerieri e il cuoco giocano a poker dopo la chiusura. In questo rito settimanale si condensano le loro passioni e le loro speranze. Sino a che non irrompe, a spezzare ogni equilibrio, un nuovo giocatore, misterioso per loro ma non per il pubblico…

Modena

DALL’ 8 AL 13 GENNAIO - CHET!

di Leo Muscato e Laura Perini

regia Leo Muscato

con Paolo Fresu tromba - Dino Rubino piano - Marco Bardoscia contrabbasso e con Alessandro Averone, Rufin Dho

Chesney “Chet” Baker è una maschera tragica, forse l’anti-eroe per eccellenza di un dramma assurdo eppure comune. La sua vita di musicista è un’odissea, un precipitare nell’abisso della dipendenza, tra arresti, condanne, carcere, tentativi di disintossicazione, espulsioni da vari paesi. Da qui sono partiti il regista Leo Muscato e il trombettista e compositore Paolo Fresu – tra i nostri jazzisti più apprezzati al mondo – per raccontare l’epopea umana e musicale del trombettista. Per dare voce, finalmente, a Chet Baker.

Corte

DAL 9 AL 20 GENNAIO - SALOMÈ

di Oscar Wilde

regia Luca De Fusco

con Eros Pagni, Gaia Aprea Anita Bartolucci

Con la sua luna piena incombente e allucinata, la danza dei sette veli, Salomè è un testo ideale per quel teatro contaminato con la danza, la musica e il cinema prediletto da Luca De Fusco. «Per innovare il repertorio teatrale serve anche rimettere in circolazione testi che ne sono usciti per pigrizia mentale e poco coraggio» commenta il regista. «È una sfida che affrontiamo grazie anche a un trio di attori di eccezione come Eros Pagni, Gaia Aprea e Anita Bartolucci».

Duse

DAL 10 AL 20 GENNAIO - DON CHISCIOTTE

da Miguel de Cervantes

regia Pino Petruzzelli

con Pino Petruzzelli e Mauro Pirovano

Tre cavalieri, armati di musica e ironia, tre artisti diversi eppure uniti da una gioiosa e scanzonata vitalità. Pino Petruzzelli, scrittore, regista e attore; Mauro Pirovano, attore e autore; Alessandro Pipino, compositore e polistrumentista. E c’è lui, il quarto della banda: Miguel de Cervantes, con due amici stralunati come Don Chisciotte e Sancho Panza. Può essere raccontato anche così il nuovo viaggio nel mondo del Cavaliere e del suo scudiero: un combattimento con parole e note contro questo mondo disilluso.

Modena

DAL 15 AL 19 GENNAIO - ENRICO IV

di Luigi Pirandello

adattamento e regia Carlo Cecchi

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito Gigio Morra, Roberto Trifirò

È un feroce corpo a corpo, teatrale, culturale, umano, quello che lega Carlo Cecchi a Luigi Pirandello. Considerato tra i maggiori attori e registi italiani di sempre, Cecchi ha affrontato la complessità pirandelliana con esiti straordinari. Dopo i memorabili L’uomo, la bestia e la virtù e Sei personaggi in cerca d’autore, dirige finalmente Enrico IV: «Ho usato la follia e la recita della follia di Enrico IV per parlare del teatro. Il vero tema dello spettacolo è il teatro nel teatro e il teatro del teatro».

Corte

DAL 22 AL 27 GENNAIO - DON GIOVANNI

di Molière

regia Valerio Binasco

con Gianluca Gobbi e Sergio Romano

Con questo allestimento Valerio Binasco si allontana dalla tradizione recente che ci ha abituati a un Don Giovanni emaciato, pre-esistenzialista, malinconico. «Abbiamo cercato Lui, il protagonista, come posso immaginare sia stato prima che nascesse la leggenda e la sua letteratura», spiega il regista. «L’ho cercato nella vita, più che nel testo. E nella realtà Don Giovanni è poco più di un delinquente, il risultato di desideri compulsivi e viziosi, che coltiva per stare bene con se stesso».

Corte

DAL 29 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO - QUESTI FANTASMI!

di Eduardo De Filippo

regia Marco Tullio Giordana

con Gianfelice Imparato Carolina Rosi, Nicola Di Pinto Massimo De Matteo

Con Questi fantasmi!, capolavoro di Eduardo, la Compagnia Elledieffe che fu di Luca De Filippo e oggi è diretta da Carolina Rosi, ha ripreso il lavoro dopo la prematura morte del fondatore. A dirigere lo spettacolo è Marco Tullio Giordana, che da tempo affianca la regia teatrale a quella cinematografica. «La messa in scena – spiega Carolina Rosi – è la sintesi di un lavoro che continua, nel segno rigoroso di Luca, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie del teatro italiano».

Duse

DAL 30 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO - LA FAVOLA DEL PRINCIPE AMLETO

di Wiliam Shakespeare

versione italiana Cesare Garboli

adattamento e regia Marco Sciaccaluga

con gli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova

Se, come diceva un grande critico del Settecento, «nulla è più necessario all’uomo di farsi raccontare le storie che già conosce», il bisogno di raccontare Amleto è naturale e profondo. Nello spettacolo ideato da Marco Sciaccaluga per l’esercitazione annuale degli allievi della Scuola di Recitazione, il testo shakespeariano incontra il mondo delle maschere, sottolineando una delle infinite essenze di quella storia: una fiaba arcana e antica che ci conduce al mistero dell’uomo e dell’essere.

Mercato

DAL 30 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO - LA MIA CASA È DOVE SONO

di Emilia Marasco e Carla Peirolero

regia Carla Peirolero

con gli attori della Compagnia Festival Suq e Teatro

Il tema della casa e dello spaesamento è comune non solo a molti giovani migranti che arrivano o nascono in Italia da genitori stranieri ma anche ai molti giovani italiani costretti ad emigrare. Lo spettacolo racconta in prosa, musica e danza tanti modi di sentirsi a casa: il cibo, il ricordo, il corpo, le amicizie, il lavoro. Il copione, ispirato al libro di Igiaba Scego, è stato cucito addosso ad un cast internazionale e multietnico, formato da artisti affermati e giovani migranti, grazie al progetto MigrArti - MiBACT.

Corte

DAL 5 AL 10 FEBBRAIO - I MISERABILI

di Victor Hugo

adattamento Luca Doninelli

regia Franco Però

con Franco Branciaroli

Il grande romanzo di Victor Hugo, arriva finalmente in scena con Franco Branciaroli nel ruolo di Jean Valjean. «Un miserabile – scrive Luca Doninelli, che ha curato l’adattamento del testo – è uno che vive nei sotterranei più impenetrabili della società, non è quasi più un uomo. E il nostro presente è pieno di uomini così: i poveri, che non hanno niente, che non possono contare sul futuro, e sperano solo nella piccola fortuna che potrà garantire loro un altro giorno».

Duse

DAL 5 AL 10 FEBBRAIO - COSÌ È (SE VI PARE)

di Luigi Pirandello

regia Filippo Dini

con Maria Paiato e Filippo Dini

Il signor Ponza e la signora Frola sono i protagonisti della fitta trama che Luigi Pirandello costruisce nel 1917: un gioco dove tutto è sottile commedia, caustico sguardo sulle dinamiche familiari, racconto tagliente tra realtà e finzione. Filippo Dini, regista e attore pluripremiato, affronta la commedia con un cast giovane, in cui spicca Maria Paiato. E le certezze sfumano di fronte a una famiglia fuori dagli schemi, che contraddice il buon senso e le regole del vivere civile.

Corte

DAL 12 AL 17 FEBBRAIO - RAGAZZI DI VITA

di Pier Paolo Pasolini

drammaturgia Emanuele Trevi

regia Massimo Popolizio

con Lino Guanciale

Il Riccetto, Agnolo, il Begalone, Alvaro, e il Caciotta, Spudorato, Amerigo… Sono quei “ragazzi di vita” raccontati da Pier Paolo Pasolini nel suo primo, feroce romanzo, che traboccava del brulichio delle borgate romane. Sulla scena nuda, dove si evocano bagni al Tevere o pomeriggi al bar, 19 giovani attori interpretano esistenze genuine e spregiudicate, dalla vitalità disperata. Li dirige con mano sicura Massimo Popolizio, regista ormai affermato e pluripremiato.

Duse

DAL 15 AL 17 FEBBRAIO - LA LISTA (SALVARE L’ARTE: IL CAPOLAVORO DI PASQUALE ROTONDI)

di e con Laura Curino

regia Gabriele Vacis

Laura Curino si fa testimone di una storia poco conosciuta, quella di Pasquale Rotondi, un semplice soprintendente che ha silenziosamente salvato quasi diecimila preziosissime opere d’arte italiane dalla rapacità nazista e dalla distruzione bellica. Un eroe che ha obbedito solo alla sua coscienza etica. La lista è un racconto di avventura e bellezza, una storia di coraggio che fa riflettere sul significato della parola responsabilità.

Corte

DAL 19 AL 24 FEBBRAIO - UN MOMENTO DIFFICILE

di Furio Bordon

regia Giovanni Anfuso

con Massimo Dapporto, Ariella Reggio Francesco Foti, Debora Bernardi

«Lo spettacolo – racconta il regista Giovanni Anfuso – mette a fuoco la figura del protagonista e della sua anziana mamma, giunta al capolinea della vita. Si snoda in un flusso continuo di ricordi che, per quanto possano essere dolorosi o traumatici, a volte tornano con una forza esilarante». Interpretato da attori straordinari, Un momento difficile fa risplendere l’umana e bellissima scrittura di un autore come Furio Bordon.

Modena

DAL 19 FEBBRAIO AL 10 MARZO - TANGO DEL CALCIO DI RIGORE

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

con Neri Marcorè, Ugo Dighero Rosanna Naddeo

25 giugno 1978. A Buenos Aires si gioca la finale dei mondiali di calcio: Argentina-Olanda. L’Argentina deve vincere: in tribuna d’onore c’è, infatti, il generale Jorge Videla, al potere dal golpe del 1976. Quarant’anni dopo, un bambino di allora, oggi adulto, ricostruisce il suo passato di appassionato di calcio, evoca storie di “futbol”, a cavallo tra mito, realismo magico e realtà storica. Ecco il “tango”, al ritmo di un calcio di rigore.

Duse

DAL 21 AL 24 FEBBRAIO - MARIA CALLAS MASTER CLASS

di Terrence McNally

regia Stefania Bonfadelli

con Mascia Musy

Un intenso ritratto del celebre soprano. Il drammaturgo americano Terrence McNally ripercorre la vita, l’arte, l’ascesa e il distacco dal mondo di Maria Callas, evocando le lezioni che la cantante tenne alla Juilliard School di New York, tra il 1971 e il 1972. Ed è Mascia Musy, interprete sensibile e potentissima, a dare carattere e raffinata dolcezza al personaggio. Con la regia di Stefania Bonfadelli, già soprano di successo, la “divina” Callas, finalmente, è di nuovo in scena.

Corte

DAL 26 FEBBRAIO AL 3 MARZO - IL GABBIANO

di Anton Cechov

versione italiana Danilo Macrì

regia Marco Sciaccaluga

con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri Elsa Bossi, Eva Cambiale, Andrea Nicolini Elisabetta Pozzi, Stefano Santospago, Roberto Serpi Francesco Sferrazza Papa, Kabir Tavani, Federico Vanni

Non ci si stanca mai di assistere a Il gabbiano, specie nell’elegante, raffinata, edizione diretta da Marco Sciaccaluga. Il gabbiano è una struggente riflessione sulla vita e sul teatro: avvolge in una spirale di sentimenti trattenuti, di amori negati, di slanci e fallimenti il ritratto di un’umanità vera, forse immutabile nel tempo. La novità dell’edizione genovese è di aver ripreso la versione del 1895, ovvero precedente alla censura zarista, grazie alla traduzione di Danilo Macrì.

Duse

DALL’ 1 AL 3 MARZO - BUON ANNO, RAGAZZI

di Francesco Brandi

regia Raphael Tobia Vogel

con Sebastiano Bottari, Francesco Brandi Miro Landoni, Daniela Piperno Sara Putignano

Perché dobbiamo aspettare che ci crolli tutto addosso per diventare migliori? È questa la domanda che si fa Giacomo, insegnante di filosofia precario, compagno e padre ancora più precario, che si ritrova a passare, per sua scelta, la notte di Capodanno da solo. Nata dal felice incontro tra la penna di Francesco Brandi e l’estro visivo di Raphael Tobia Vogel, Buon anno, ragazzi è una commedia esilarante sull’incapacità di esprimere i nostri sentimenti con le persone che ci sono più vicine.

Corte

DAL 5 AL 10 MARZO - IL PADRE

di Florian Zeller

regia Piero Maccarinelli

con Alessandro Haber Lucrezia Lante Della Rovere

È tragicamente attuale la commedia di Florian Zeller, applaudita in tutta Europa, a Broadway e poi divenuta film. Il padre svela il progressivo, devastante avanzamento di un male che è fra le piaghe più dolorose del nostro tempo: il morbo di Alzheimer. Con la regia garbata e attenta di Piero Maccarinelli, il testo arriva sulle scene italiane, nell’interpretazione appassionata di Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere. E con un sorriso, forse una lacrima, il pubblico è coinvolto in questa storia struggente e amara.

Duse

8 E 9 MARZO - EASY TO REMEMBER

di ricci/forte

regia Stefano Ricci

con Anna Gualdo, Liliana Laera

Hanno conquistato la scena europea grazie al loro teatro spinto al parossismo, alla strabordante presenza del corpo, al furioso scardinamento di codici classici o contemporanei. Ricci/Forte, duo creativo inarrestabile, raggiunta la maturità espressiva, affronta l’opera poetica di Marina Cvetaeva. È una resa dei conti, senza scampo: la storia di una donna su una sedia a rotelle, e di un’altra, vestita da infermiera. La donna ricorda la letteratura, la parola, il teatro. Ma ha scordato tutto il resto…

Modena

DALL’ 11 AL 14 MARZO - VANGELO SECONDO LORENZO

di Leo Muscato e Laura Perini

regia Leo Muscato

con Alex Cendron

Ci sono voluti cinquant’anni perché Don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana, tornasse al centro della scena. L’opera umana e curiale, ma anche culturale e – oggi si può dire – politica resta negli scritti, tra i quali brillano due libri come Esperienze pastorali e Lettera a una professoressa. Ora la vita, l’azione, il pensiero di Don Milani si riverberano in teatro, nel testo, scritto a quattro mani da Leo Muscato, anche regista, e Laura Perini.

Corte

DAL 12 AL 17 MARZO - IL PENITENTE

di David Mamet

regia Luca Barbareschi

con Lunetta Savino, Luca Barbareschi

Scritto dal Premio Pulitzer David Mamet nel 2016, Il penitente è la storia di uno psichiatra che si trova davanti a un dilemma morale quando rifiuta di testimoniare in tribunale a favore di un paziente, accusato di avere compiuto una strage. Coinvolto da un sospetto di omofobia, l’uomo subisce una gogna mediatica che inevitabilmente influisce sul suo matrimonio. Un dramma in otto scene, che permette a Barbareschi di portare in scena un’analisi lucida del rapporto alterato tra comunicazione, spiritualità e giustizia nella società contemporanea.

Duse

15 E 16 MARZO - IL CIELO NON È UN FONDALE

drammaturgia e regia Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

con Francesco Alberici Daria Deflorian, Monica Demuru Antonio Tagliarini

Autori, registi, performer inquieti e sensibili, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini si sono affermati in tutta Europa con spettacoli dalla cifra stralunata e sospesa, in cui si interrogano su realtà e rappresentazione. Il cielo non è un fondale è il risultato di un gioco sottile tra ricordo e sogno, tra immaginazione e vita quotidiana. Scandito da brani di Dalla, Battisti, Mina o Händel, lo spettacolo si avventura alla ricerca di chi sono gli altri in noi e chi siamo noi negli altri.

Modena

DAL 15 AL 17 MARZO - LA MIA BATTAGLIA

di Elio Germano e Chiara Lagani

regia e interpretazione Elio Germano

Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una straniata sospensione tragica con una drammatica e imprevedibile svolta. Elio Germano, grande protagonista del cinema italiano, già premiato al Festival di Cannes e più volte insignito del David di Donatello, si cimenta in un inquietante racconto, una storia sulfurea, allucinata e feroce, forse non così lontana dalla realtà.

Corte

DAL 20 AL 22 MARZO - BESTIE DI SCENA

ideato e diretto da Emma Dante

Ha segnato il teatro italiano del nuovo millennio forse più di chiunque altro: Emma Dante, dalla periferia di Palermo alla Scala o nei teatri di tutto il mondo, ha sempre creato lavori di indimenticabile forza e poeticità. Questo primo lavoro al Piccolo Teatro ha riscosso un successo straordinario: oltre 16mila spettatori hanno affollato la sala Strehler. «Queste bestie di scena – ha spiegato Dante – si illudono di vivere. Ballano, cantano, urlano, litigano, seducono, impazziscono, amano, combattono…».

Modena

DAL 21 AL 23 MARZO - TARTUFO

di Molière

adattamento e regia Roberto Valerio

con Giuseppe Cederna, Valentina Sperlì Roberto Valerio

Molte versioni sceniche di quest’opera complessa e celeberrima si sono concentrate sul tema dell’ipocrisia. Ma il regista Roberto Valerio in Tartufo non vede solo un impostore: «È di più: un profeta anticonformista, un guru fanatico, che maledice e combatte contro un mondo di materialismo, consumismo, dissolutezza e amoralità. Come nel Teorema di Pasolini, Tartufo è una forza sovrannaturale che scatena desideri e furie».

Corte

DAL 26 AL 31 MARZO - ODISSEA, UN CANTO MEDITERRANEO

un progetto di Sergio Maifredi

regia Mario Incudine e Sergio Maifredi

con Mario Incudine Peppe Servillo

I grandi racconti, come quello di Odisseo, sono patrimonio universale. Da Omero Sergio Maifredi prende la storia e i personaggi per poi reinventare tutto. Odisseo compie un nuovo viaggio, in un Mediterraneo contemporaneo, inseguendo il desiderio di essere finalmente Nessuno. Circondati da musicisti saldamente ancorati alle radici della tradizione popolare, da Antonio Vasta a Kaballà all’Orchestra Popolare di Sicilia, Maifredi, Mario Incudine e Peppe Servillo ci fanno viaggiare da una sponda all’altra del mare nostrum, alle origini della nostra cultura.

Duse

DAL 27 AL 31 MARZO - IN NOME DEL PADRE

di Mario Perrotta

regia e interpretazione Mario Perrotta

Un viaggio teso a cogliere gli aspetti reconditi di quella stagione che lo psicanalista Massimo Recalcati definisce “il tramonto dei padri”. Mario Perrotta, pluripremiato narratore, ideatore di progetti scenici e spaziali originalissimi, incarna tre diverse figure maschili: «Tutti – spiega l’attore – si trovano di fronte a un muro: la sponda del divano che li separa dal figlio». In nome del padre indaga la mutazione delle famiglie millennials, la difficoltà di comunicazione e quanto di universale, eterno, resta ancora nel rapporto padre / figlio.

Modena

DAL 29 AL 31 MARZO - MACBETTU

di Alessandro Serra

da William Shakespeare

regia Alessandro Serra

con gli attori della Compagnia

Come nella tradizione elisabettiana, Alessandro Serra sceglie un cast di soli uomini, esalta la violenza di Macbeth evocando il “codice barbaricino” che fa giustizia a colpi di coltello; usa materie come la pietra, il ferro, la sabbia e i suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti. Nel buio inverno le streghe vestono le maschere dei carnevali della Barbagia, mentre evocano forze primordiali. Questo è il potente Macbettu di Sardegna Teatro, Premio Ubu 2017 come miglior spettacolo dell’anno.

Modena

2 E 3 APRILE - COUS COUS KLAN

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Massimiliano Setti Gabriele Di Luca, Alessandro Tedeschi

con Angela Ciaburri, Alessandro Federico Pier Luigi Pasino, Beatrice Schiros Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Nata nel 2007, la Compagnia Carrozzeria Orfeo – di cui presentiamo una personale – ha conquistato il pubblico e la critica con spettacoli dalla comicità politicamente scorretta ma mai gratuita, in cui fotografa un’umanità carica di egoismi e debolezze, ma capace di slanci d’amore e generosità. Cous Cous Klan ci trasporta in un futuro non troppo lontano in cui l’acqua è stata privatizzata e il divario tra ricchi e poveri è più allarmante che mai.

Modena

4 E 5 APRILE - ANIMALI DA BAR

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Alessandro Tedeschi Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

con Beatrice Schiros Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi

Un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’agenzia di pompe funebri per animali di piccola taglia; una donna ucraina che affitta il proprio utero; un buddista inetto che subisce le violenze della moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti; un vecchio misantropo e razzista; uno scrittore alcolizzato ricattato dal proprio editore. Sei perdenti si ritrovano al bancone di un bar, dove tutto è venduto, sfruttato e contrattato.

Modena

6 E 7 APRILE - THANKS FOR VASELINA

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca Massimiliano Setti Alessandro Tedeschi

con Gabriele Di Luca Massimiliano Setti Beatrice Schiros, Ciro Masella, Francesca Turrini

Quando gli Stati Uniti decidono di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le vittime come “effetti collaterali”, un quartetto di improbabili personaggi tenta il colpo della propria vita: esportare dall’Italia al Messico marijuana coltivata nel proprio appartamento. Tra dialoghi serrati e battute esilaranti, Thanks for Vaselina ritrae con ferocia i paradossi della società contemporanea.

Modena

DALL’ 11 AL 13 APRILE - THE PRISONER

drammaturgia e regia Peter Brook Marie-Hélène Estienne

con Kalieaswari Srinivasan, Omar Silva

The Prisoner evoca una metafora esistenziale: un ragazzo, solo, seduto nel deserto davanti una grande prigione. Cosa lo ha portato lì? Che storia ha? Quali colpe? C’è qualcuno che lo guarda dal carcere? «L’ho incontrato davvero quel ragazzo – racconta Peter Brook – durante un viaggio in Afghanistan negli anni Quaranta. Non ho mai saputo quale crimine avesse commesso, né se avesse espiato la sua colpa. Il racconto ha viaggiato nella mia memoria. C’è solo uno scopo quando si agisce in quel campo misterioso che chiamiamo teatro, ed è arrivare a toccare le persone».

Corte

DAL 23 AL 28 APRILE - LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO

di Paolo Di Paolo

dal film di Elio Petri (sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro)

regia Claudio Longhi

con gli attori della Compagnia Emilia Romagna Teatro Fondazione

Alla sua uscita nel 1971 il film di Elio Petri si trovò contro un fronte inaspettato, costituito da industriali, sindacalisti, studenti, critici militanti. Nell’ariosa versione teatrale, curata da Claudio Longhi con lo scrittore Paolo Di Paolo, la storia di Lulù Massa, operaio stakanovista odiato dai colleghi che scopre la coscienza di classe dopo avere perso un dito, si intreccia con le vicende che hanno accompagnato la genesi del film stesso. In scena un cast tutto di giovani, con Lino Guanciale nel ruolo che fu di Volonté.

Modena

DAL 7 AL 24 MAGGIO - SPOON RIVER

da Edgar Lee Masters e Fabrizio De André

regia Giorgio Gallione

con Elsa Bossi, Ugo Dighero Rosanna Naddeo Giorgio Scaramuzzino

Suggestioni letterarie e poetiche si intrecciano con il linguaggio del teatro danza in questo spettacolo liberamente ispirato all’Antologia di Spoon River di Lee Masters e al concept album Non al denaro, non all’amore né al cielo di De Andrè. Il regista Giorgio Gallione sovverte l’abituale prospettiva spaziale, posizionando gli spettatori sul palco e gli attori e i danzatori nella platea dell’ottocentesco Teatro Modena, svuotata dalle poltroncine e trasformata in un sorprendente bosco metafisico grazie all’installazione dello scenografo Marcello Chiarenza e alle coreografie di Giovanni Di Cicco.

Corte

DAL 9 AL 12 MAGGIO - ACOUSTIC NIGHT 19, LA FORZA NELLA DIVERSITÀ

di Beppe Gambetta

regia Beppe Gambetta Federica Calvino Prina

con Beppe Gambetta e i suoi ospiti

Torna Acoustic Night, l’appuntamento dedicato alla musica acustica che da quasi vent’anni richiama pubblico da tutta Europa. Sul palcoscenico della Corte Beppe Gambetta, virtuoso della chitarra di livello internazionale, si esibisce con alcuni fuoriclasse della sei corde e di altri strumenti acustici dando vita ad un crocevia di stili e tradizioni musicali in cui magicamente si “accordano” culture apparentemente distanti. Un evento da sempre seguitissimo, che da un anno all’altro coinvolge diverse generazioni di fans.

Corte

DAL 14 AL 19 MAGGIO - SCENE DA UN MATRIMONIO

di Ingmar Bergman

regia Andrej Konchalovskij

con Julia Vysotskaya e Federico Vanni

Il 14 luglio del 1918 nasceva a Uppsala, a nord di Stoccolma, colui che sarebbe divenuto uno dei maggiori registi al mondo: Ingmar Bergman. Per celebrare il centenario, lo Stabile di Napoli e la Fondazione Campania dei Festival hanno invitato Andrej Konchalovskij a dirigere l’adattamento teatrale di Scene da un matrimonio. Inizialmente girato per la televisione, il film uscì nel 1973 e consentì al pubblico di verificare quanto il dizionario delle gioie e delle difficoltà della vita coniugale fosse comune a tutte le latitudini.

Spettacoli fuori abbonamento:

Duse

DAL 3 AL 5 OTTOBRE - IL GRIGIO, READING

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

adattamento e regia Giorgio Gallione con Elio

Un uomo in crisi esistenziale si ritira in campagna, ma la sua desiderata solitudine viene disturbata da un topo - il Grigio - che diventa presto il simbolo di tutti i suoi problemi. Giorgio Gallione adatta il capolavoro di Gaber e Luporini, inserendo alcune celebri canzoni del Signor G, arrangiate per l’occasione da Paolo Silvestri. Una versione recital perfetta per il talento di Elio, qui presentata in una prima fase di studio.

Mercato

DAL 28 AL 30 MARZO - TUO PER SEMPRE

adattamento e regia Elena Dragonetti

Ispirato all’Otello di Shakespeare, Tuo per sempre mostra le contraddizioni di un gruppo di ragazzi di una scuola superiore nel loro rapportarsi al femminile, al diverso e all’ignoto. Esito del laboratorio con gli studenti delle scuole superiori.

Duse

DAL 2 AL 5 APRILE - ROMEO & JULIET (ARE DEAD) - Teatro in lingua inglese

drammaturgia e regia Laura Pasetti

Per studenti e pubblico di ogni età, un’occasione per confrontarsi con uno dei capolavori di Shakespeare in lingua originale.

Corte

DAL 9 AL 14 APRILE - L’ISOLA DEI SOGNI

di Fabrizio Gambineri e Sandro Baldacci

regia Sandro Baldacci

con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi e Igor Chierici

Un gruppo di delinquenti, in viaggio verso un carcere, fa naufragio e si finge parte di una compagnia teatrale. Ispirandosi al film La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, lo spettacolo degli Scatenati cita La tempesta e De Filippo.

Modena

28 MAGGIO - MAURO NEGRI IN CONCERTO CON L’ORCHESTRA FILARMONICA DI SAMPIERDARENA CIRCOLO MUSICALE RISORGIMENTO

In occasione del 6° Memorial dedicato al Maestro Cesare Marchini, l’Orchestra da lui creata si esibisce con Mauro Negri, clarinettista e sassofonista con al suo attivo collaborazioni con Kenny Wheeler, Stefano Bollani, Steve Lacy, Enrico Rava, Gato Barbieri, Paolo Fresu, Lee Konitz e molti altri.