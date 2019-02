"Le nozze di Figaro" di Mozart al teatro Govi

Sabato 2, domenica 3 e mercoledì 6 marzo arriva al teatro Govi di Bolzaneto "Le nozze di Figaro", celebre opera lirica di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, a cura di Voz y Alma - L'anima dell'Opera, del Coro Lirico Quadrivium e del balletto e gruppo teatrale Danza all'Opera Genova.

L'opera è in quattro atti e ruota attorno alle trame del Conte d'Almaviva, invaghito della cameriera della Contessa, Susanna, sulla quale cerca di imporre lo "ius primae noctis". La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, in cui donne e uomini si contrappongono nel corso di una giornata di passione travolgente, piena sia di eventi drammatici che comici, e nella quale alla fine i “servi” si dimostrano più signori e intelligenti dei loro padroni.

L'intera vicenda può essere letta come una metafora delle varie fasi dell'amore: il paggio Cherubino e Barbarina rappresentano l'amore acerbo, Susanna e Figaro l'amore appena sbocciato, il Conte e la Contessa l'amore logorato dal tempo e senza più alcuna passione, Marcellina e Don Bartolo l'amore maturo.