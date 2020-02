"Piano B - L'unica cosa che va secondo i piani è l'ascensore" al Teatro Garage

Non sempre le cose vanno secondo i piani. E quando questo accade, ci si ritrova a vivere in situazioni che prima sembravano impensabili.

Questo è il tema di *"Piano B - l'unica cosa che va secondo i piani è l'ascensore"* la nuova esilarante commedia portata in scena dalla compagnia *La Corte dei Ratti* sabato 7 marzo alle 21:00 e domenica 8 marzo alle 18:00 al Teatro Garage. In scena: Martina Beccaro Andrea Costi, Chiara Gnecco e Roberto Dal Ben. Regia di Francesca Margagliano.

Tre donne, da poco divorziate e molto diverse tra loro si ritrovano, un po’ per caso e un po’ per necessità, a condividere sia lo stesso appartamento che gli alti e bassi della loro nuova vita da single. Una convivenza fatta di incontri, scontri, battute e tante risate, che ci mostrerà come, a volte, la solidarietà femminile passi per strade inesplorate.

Il testo, scritto a 6 mani da Francesca Margagliano, Chiara Gnecco e Martina Beccaro è ispirato a “Le clan des divorcées”, commedia brillante di A. Vardar che conta oltre 3 milioni di spettatori e migliaia di repliche in Francia da cui poi le autrici hanno dato libero sfogo alla fantasia, tenendo fede alla vocazione comica che è da sempre la cifra stilistica della compagnia.

La Corte dei Ratti sostiene il Fondo Tumori e Leucemie del bambino Onlus. All’uscita dello spettacolo ci sarà un’urna per la raccolta delle offerte.

