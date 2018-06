"Teatro in fasce" per bambini 0-3 anni

"Teatro in Fasce a Zoagli" è il primo spettacolo teatrale per bambini da 0 a 3 anni, sabato 21 luglio alle ore 16.

È il primo spettacolo teatrale interattivo psico-educativo per piccolissimi, mamme e papá, per imparare le emozioni attraverso i sensi e crescere con curiositàm, perché non è mai troppo presto per andare a teatro.

Dopo il successo delle repliche milanesi, Lalla, Marco e Mastro Arcobaleno vi aspettano a Zoagli con nuovi suoni, parole, colori ed emozioni. E l'avventura continua a casa con il kit sensoriale che verrà consegnato ad ogni bambino.

A cura dell'équipe psicopedagogica del Centro Psicologico Amamente Milano, centro psicologico per l'infanzia e la famiglia.

Da un'idea di Roberta Giuffrida (pedagogista e attrice) e con Claudio Ledda (Counselor e attore), Marco Nicosia (attore ed educatore) e la supervisione di Anna La Guzza (psicologa dell'età evolutiva e direttrice del Centro Amamente).

Dopo lo spettacolo Il Cestino di Viola's Bakery Street Food offrirà ad ogni famiglia una merenda semplice, biologica, e gustosa, per bambini dai 6 mesi.

L'evento si terrà presso il Teatro Parrocchia S. Martino di piazza S. Martino 1 a Zoagli.

Durata dell’esperienza: 40 minuti circa

Quanto costa? 8 euro gli adulti, 5 euro i bambini.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria.centroamamente@gmail.com