"Teatro Città Civiltà": l'evento di Teatro Nazionale di Genova, università e Unite in streaming

L'anno accademico 2019-2020 per l'Università degli Studi di Genova e per Unite (l'università della terza età) si chiude come mai si sarebbe potuto pensare, nel mezzo di un'emergenza sanitaria senza precedenti. E così anche la programmazione del Teatro Nazionale di Genova.

Mercoledì 27 maggio alle ore 16 Paolo Comanducci (Rettore dell’Università di Genova) e Davide Livermore (Direttore del Teatro Nazionale) dialogheranno sul tema Teatro Città Civiltà.

Interviene Francesco Surdich, Presidente di UniTE. Modera Micaela Rossi, Prorettore alla formazione. Evento Live in diretta sui canali Teatro Nazionale di Genova Youtube e Facebook.