Napo canta De André al teatro di Carignano

Dopo recenti i successi al Carlo Felice e al Porto Antico con la Filarmonica Sestrese, Napo torna a cantare le canzoni di De André a Genova, questa volta accompagnato dalla sua band ufficiale.

Venerdì 9 febbraio a partire dalle 21:00 al Teatro Carignano di Genova avrà luogo un concerto senza tempo per ricordare e riscoprire le canzoni di Fabrizio De André interpretate da Alberto "Napo" Napolitano da decenni ormai considerata una delle voci più "credibili" nel cimentarsi in questo repertorio. E' stato leader di gruppi come la Black Cats Band, Eccebbada, Buonenuove e Endegu e parallelamente ha collaborato con gli stessi musicisti di "Faber" all'interno dei loro progetti.

Attualmente è impegnato nella produzione artistica del cantautore ligure Nicola Rollando che aprirà il concerto presentando il suo ultimo lavoro "Il destino del portiere".

A Carignano Napo, che oltre a cantare suona chitarra e bouzouki, sarà accompagnato dai maestri Andrea Vulpani al piano e Alice Nappi al violino. A completare la ritmica i torinesi Vito Miccolis ed Enzo Mesiti.

Ospite d'eccezione il Maestro Matteo Bariani, direttore della Filarmonica di Sestri Ponente, al clarinetto.

Il concerto è organizzato dall'Associazione FaRe Musica di Genova INFO E PRENOTAZIONI VIA SMS O WHATSAPP AL 3283177555 PREVENDITA DA DISCO CLUB IN VIA SAN VINCENZO, 20 INGRESSO A 12 EURO POSTO UNICO.

