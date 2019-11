"Te siento... tango" con il leggendario Miguel Angel Zotto al Politeama

Il 9 e 10 novembre 2019 al Politrama arriva "Te siento... tango", un percorso musicale e coreografico dove eleganza, sensualità e seduzione si fondono con l’energia del tango argentino. Quando l’arte del ballo più erotico si unisce all’esperienza della vita, non si può che scoprire un punto di vista unico e affascinante sui rapporti di coppia. Perché se è vero che uomini e donne provengono da pianeti diversi, quando si incontrano su una pista e si allacciano in un abbraccio tanguero scopro- no un linguaggio nuovo, universale.

Con Miguel Angel Zotto, leggenda vivente del tango a livello mondiale, in scena la compagna di palco e di vita Daiana Guspero insieme ad altre 3 coppie di ballerini che con loro compongono la Compa- gnia TangoX2, accompagnati dalla musica dei Tango Sonos e dalla voce di Federico Pierro.

Le gambe s’allacciano, gli sguardi si fondono, i corpi si amalgamano e si lasciano incantare.