Taverna Trilli: questa settimana ospiti due grandi autori della musica italiana

Il programma web “Taverna Trilli: Musica&Ribotte”, ideato da Vladimiro Zullo, è alla terza puntata e andrà in onda martedì 19 maggio alle ore 21.30 dalla pagina di Vladi dei Trilli e sarà condivisa su tutte le pagine partner: “Dopolavoro Ferroviario Genova”, il gruppo Fb “Musica in Liguria” e la pagina Facebook del giornale web “Twebnews”, “Teleliguria”, “Le Note di Genova”, “Rp Fashion & Glamour” e “Viadelcampo29rosso”.

Il prossimo appuntamento vedrà come protagonisti due artisti che con la loro musica e le loro parole hanno scritto una parte importante della storia della musica Italiana, Gianfranco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Fasano, cantautore e compositore di brani di grande spessore artistico come "Io amo", "Ti lascerò" e "Regalami un sorriso" e molti altri, ha partecipato come artista in gara al Festival di Sanremo negli anni 1981, 1989 e 1990. Scrive anche per i più piccoli, a cominciare con alcuni grandi successi dello Zecchino d'Oro e diverse sigla di cartoni animati in collaborazione con Cristina d'Avena.

Insieme a lui sarà ospite Fabrizio Berlincioni, paroliere e autore televisivo, autore di grandi interpreti come Mina, Celentano, Albano, Bocelli, Ranieri, Leali, tanto per citarne alcuni. Con lo stesso Fasano sono moltissimi i progetti artistici condivisi nel tempo.

Con loro ci sarà un terzo graditissimo ospite, Emanuele Fasano, figlio d'arte, talentuoso e giovane pianista, classe '94, conosciuto come “il pianista della stazione”. In rete c'è un video diventato virale che lo ritrae mentre suona al pianoforte nella Stazione Centrale di Milano che ha ricevuto quasi 6 milioni di visualizzazioni tra YouTube e i social. Emanuele conta anche un’importante partecipazione come ospite al Festival di Sanremo recentemente nel 2017.

Chiaramente“Taverna Trilli” non potrà esimersi dal trascurare uno spazio dedicato alla storia dei Trilli e andrà a proporre un altro storico successo che il duo incise all’inizio degli anni ’70. Il brano in questione è “Comme t’è bella Zena” di Vittorio De Scalzi.

Inoltre ci sarà spazio anche per un angolino enogastronomico-musicale con curiosità e specialità della casa...

Come sempre a fare gli onori della taverna sarà Vladi che interagirà con gli ospiti insieme alla sua fedele collaboratrice Simona Cappelli con la speciale regia a cura di Marta Lagorio.