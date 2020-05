Apre "Taverna Trilli: musica e ribotte" ogni martedì sera su Facebook

In un momento nel quale la musica dal vivo manca moltissimo, Vladi, leader dei Trilli, ha ideato un appuntamento settimanale per stare in compagnia dei fans, degli amici, dei colleghi musicisti e giornalisti In attesa di tornare a proporre la musica dal vivo, ognuno si collegherà in streaming dalle proprie case.

Si parlerà e si canterà insieme ai tanti ospiti del mondo della musica. Il programma in diretta partirà dalla pagina Facebook "Vladi dei Trilli", tutti i martedì alle ore 21.30 a partire dal 5 maggio.

Ospiti di questa settimana saranno il cantante Enrico Bianchi, storico tastierista dei Gens, e Ricky Portera, co- fondatore degli Stadio e collaboratore di alcuni tra i più importanti cantanti e cantautori italiani: Vasco, Dalla, Ron, Nek, Berté, Masini, tanto per citarne qualcuno.

Nello studio virtuale con Vladi ci sarà la co-conduttrice Simona Cappelli e in regia Marta Lagorio.

Nel corso della trasmissione interverrà il musicista Francesco Zino, presidente Coop. Arte & Musica che sarà a disposizione per rispondere alle domande degli addetti ai lavori: consulenza e chiarimenti sull'articolato mestiere del musicista, esplorandone anche gli aspetti amministrativi e fiscali.

La diretta verrà contemporaneamente condivisa sulle pagine partner dell'iniziativa ovvero "Dopolavoro Ferroviario Genova", "RP Fashion & Glamour News", "Twebnews", "Teleliguria" e il gruppo Fb "Musica in Liguria".