Genova Tattoo Convention, il grande salone del tatuaggio torna all'RDS Stadium

Torna, nel weekend dal 5 al 7 ottobre 2018, la Genova Tattoo Convention, per la 13esima edizione. L'appuntamento è presso l'RDS Stadium.

Si tratta di un viaggio di tre giorni dedicato all’arte dell’inchiostro su pelle, che mette in contatto gli appassionati con l’universo dei professionisti di questa disciplina. Da tutta l’Italia e dall’estero i più grandi tatuatori si danno appuntamento per presentare la loro abilità al pubblico, sfidandosi in numerose gare suddivise in categorie. La convention è fatta di incontri, performance, interventi di ospiti legati al mondo del tatuaggio, ma soprattutto racconta la grande arte del tattoo “in diretta”, con i protagonisti dei diversi stili e tratti. Mattatore, come da tradizione, al microfono della manifestazione Alberto “Pernazza” Argentesi.

La Convention vede ritrovarsi migliaia di fan di questa forma d’arte e cultura e altrettante migliaia di curiosi. Nella tre giorni è possibile sperimentare e conoscere il mondo del tatuaggio, ammirare le creazioni dei migliori studi italiani, inseriti in un contesto dove il corpo tatuato con le più disparate tecniche ed immagini è la norma.

Negli stand sarà possibile sperimentare tatuaggi, venire a conoscenza di nuove tecniche, entrare i contatto con ciò che ruota attorno all’arte dell’incisione. Gli ospiti della fiera, come da tradizione, possono inoltre decidere direttamente in loco come e da chi farsi tatuare, i tatuatori sono a disposizione del pubblico.

La manifestazione dimostra, anche grazie al grande afflusso di pubblico che hanno le nostre Convention, come l’arte del tatuaggio sia ormai diventata largamente oggetto di culto e di moda; non è più infatti da considerarsi come una pratica rivolta ad una piccola nicchia di appassionati, ma ad oggi è una vera e propria passione per molti.

Sul fronte gare, a fare gli onori di casa sarà Alberto Pernazza, già protagonista al “Chiambretti Night”, cultore in materia di tattoo. A scegliere i vincitori, sarà una giuria di qualità, composta da addetti ai lavori. Le gare si sviluppano nelle 3 giornate, possono partecipare tatuaggi eseguiti al massimo al 20% in studio, ( solamente la categoria Best Artist vedrà come partecipanti solo tatuaggi eseguti completamente in studio di qualsiasi dimensione e stile).

I concorsi si dividono in diverse categorie e danno origine a un vero e proprio live contest.

Le gare

Ogni giorno si elegge il Best Tattoo of the Day, premio dedicato alla miglior opera realizzata in convention nel corso della giornata, mentre sabato tocca a queste categorie: tradizionale (old school, new traditional), a tema (“Il mare – miti e leggende – guerra”), altri stili small (max 12X12), figurativo, best artist (tatuaggi degli artisti presenti non eseguiti in convention).

Domenica invece sotto con altri stili big (oltre 12X12), crazy tattoo (tatuaggio pazzo), realistico, cartoon (new school – fumetti – fiabe – ecc), Best of Day, il tatuaggio più bello della giornata eseguito in Convention e Best of Show.

Programma

VENERDI’

14:00 – Apertura Tattoo Convention

17:00 – Inizio iscrizioni alla gara di tatuaggi (iscrizione gratuita)

18:00 – Chiusura iscrizioni alla gara di tatuaggi

21:00 – Inizio gara tatuaggi

22:00 – Premiazione gara tatuaggi della giornata

23:00 – Chiusura prima giornata della Convention

SABATO

12:00 – Apertura Tattoo Convention

16:00 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi (iscrizione gratuita)

17:00 – Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi 20:00 – Inizio gare tatuaggi

22:00 – Premiazione gare tatuaggi della giornata 23:00 – Chiusura seconda giornata della Convention

DOMENICA

12:00 – Apertura Tattoo Convention

16:30 – Inizio iscrizioni alle gare di tatuaggi (iscrizione gratuita)

17:30 – Chiusura iscrizioni alle gare di tatuaggi

18:30 – Inizio gare tatuaggi

20:00 – Premiazione gare tatuaggi della giornata

21:00 – Chiusura della Tattoo Convention

Orari

La fiera è aperta venerdì dalle 14 alle 23, sabato dalle 12 alle 23, e domenica dalle 12 alle 21.

Biglietti

I biglietti sono disponibili per l'acquisto direttamente presso la Convention.

I bambini sino agli 11 anni non pagano. Dagli 11 ai 14, ingresso ridotto. Dai 15 in su, biglietto intero. Biglietto normale euro 12, ridotto euro 6, disabili gratis.

Ingresso per un giorno solo euro 12, abbonamento per tutti e tre giorni euro 25.

Animali non ammessi.