Tartufando in Sarzano: quattro giorni di cibo e tour enogastronomici

Torna - per la gioia di tutti gli appasionati del genere - "Tartufando in Sarzano", l'evento annuale che vede coinvolta un'area intera del centro storico di Genova proponendo specialità a base di tartufo. L'appuntamento del 2018, per la seconda edizione, è dal 15 al 18 novembre.

Si tratta di una manifestazione tematica per tutti: dai gourmet alle famiglie, dal pranzo alla cena, il filo conduttore che legherà l'ospite di "Tartufnado" sarà sempre e solo il piacere di mangiare bene e di godersi il centro storico e le sue bellezze, facendosi coinvolgere anche dagli spettacoli di intrattenimento.

Gastronomia, musica, acquisto diretto di tartufi

Non ci saranno solo ristoranti e bistrot nel quartiere, ma si potrà anche acquistare direttamente dai tartufai a prezzi favorevoli. Ci saranno anche incontri con gli esperti, intrattenimento musicale e info points per far riscoprire l'area urbana attraverso un tour gastronomico culturale.

Altra novità del 2018 è la possibilità di usufruire in toto di piazza Sarzano, ultimata nella sua pedonalizzazione, che ha già ospitato eventi di rilievo come il Mercatino di San Nicola, Braghetta Beer Festival, attività di Coldiretti e Festival Paganini.

L'evento segna e rinnova l'unione di intenti tra commercianti, ristoratori e abitanti del Civ Sarzano Sant'Agostino, pronti ad accogliere turisti, ospiti e amici che parteciperanno a questa edizione della manifestazione.

In piazza Sarzana sarà collocata una grande area espositiva con vendita di tartufi, prodotti invernali, proposte street food, birra artigianale, vino biodinamico e tanta musica.

Il percorso gastronomico

Tutti gli esercenti del Civ inoltre parteciperanno creando un percorso gastronomico di alta qualità, proponendo un piatto street food a 5 euro, e un'offerta menu a base di tartufo (bianco e nero) da poter degustare all'interno dei locali.

Ecco i 27 ristoratori che hanno aderito, e cosa proporranno:

1 - LA CUCINA DEI ROLLI

Street : Farinata farcita con lardo e tartufo nero

Piatto Specialità: Pansotti con ricotta caseificio Usai e scaglie di tartufo nero

2 - THE HONEY BAR

Street: panino nero con crema di lardo, noci, miele e seirass

Specialità: tartufizz: long drink a base di gin mare, miele di eucalipto al tartufo, sale, pepe, soda e prezzemolo

3- BARBAROSSA CAFE’

Street: focaccetta romana con lardo miele di castagno e tartufo

Piatto Specialità: Fagottini al tartufo e fonduta con burro artigianale e scaglie di tartufo.

4- LOCANDA TORTUGA

Street: focaccina fritta con stacchino e tartufo nero

Piatto Specialità: tonnarelli cacio, pepe e tartufo nero

5- ANTICA OSTERIA DI RAVECCA

Street: pane alle noci con carpaccio di chianina marinata al tartufo nero

Piatto Specialità: tartare di fassona con rosso d’uovo, tartufo bianco e nocciola

6- LA COCCAGNA

Street: bruschetta con patate uovo e tartufo

Piatto Specialità: trofiette di castagne con crema di castelmagmo e tartufo

7- ZUPP

Street: patata al cartoccio con scaglie di tartufo nero..

Piatto Specialità: zuppa di cipolle gratinata con tartufo nero,

8-. KRAKEN RISOTTERIA DA BANCO

Street: Cubotto di Carnaroli, zucca, Parmigiano Reggiano e tartufo

Piatto Specialità: Risotto con vellutata di Burrata Bufalina e tartufo

9- MALAGAVI

Street: crocchette di bacon e tartufo nero / Tortilla de patatas al tartufo nero della val curore

Piatto Specialità: tartare di fassona piemontese con tartufo bianco

Patata asada spagnola ripiena di salsa di pomodoro crema di tartufo, uovo al tegamino jamon iberico e tartufo nero

10- KAROL ICE

Street food : coppetta di gelato alla crema con tartufo

Piatto Specialità: : crepes con crema di cioccolato e tartufo

11-E PRIE ROSSE

Street: panino di patate con panissa e tartufo.

Piatto Specialità: gnocchetti di patate fonduta di pecorino e tartufo.

12- PANIFICIO PATRONE

Street: frittata all uovo cotta al forno con crema di formaggio al tartufo

Piatto Specialità: pulled pork con pane alle castagne e crema di tartufo nero

13- ROSSO CARNE

Street: Rosetta con tartare di cabannina e la sua robiola al tartufo nero

Piatto Specialità: Tagliata di cabannina con tartufo bianco e crema inglese salata

14- A TOA DE ZENA

Street: A TOA De ZENA : porzione di farinata con vellutata al tartufo

Piatto Specialità: A TOA De ZENA : Ravioli di borragine con sugo bianco di porcini e tartufo

15- TIFLIS BRACERIA PIZZERIA

Street: STAND DELL’UOVO - UOVO all’occhio di Bue con grattata di Tartufo

Piatto Specialità: Steak Striploin di carne Finlandese alla Brace con grattata di Tartufo Nero e crema al Tartufo

16- MANITOBA PIZZERIA

Street : Bianca, con salsiccia, lardo e Tartufo

Piatto Specialità: PIZZA AL TEGAMINO Bianca: mozzarella uovo Noci a fine cottura grattata di tartufo e scaglie di Grana

17- GIARDINI LUZZATI

Street: Gnocchetti di patate con crema al tartufo

Piatto Specialità: tartare con tartufo con degustazione di 3 vini delle Langhe

18- LA FORCHETTA CURIOSA

Street: Crostone con crema al tartufo

Piatto Specialità: Taglierini all’uovo di Paolo Parisi con tartufo

19- LA TOASTERIA

Street: cotto di Praga, prescinsua, noci tritate e grattata di tartufo nero

20- METROPOLITAN CAFE’

APERITIVO Tagliere con prodotti tipici al Tartufo

21- TUNA FOOD&WINE

Street: carpaccio di pescato, crema allo yuzu e tartufo nero.

Piatto Specialità: Gnocchetti di patate, baccalà, burro montato al tartufo nero, caviale di salmone

22- TRATTORIA DA FEDE

Street: Acciughe fritte ripiene di patate prezzemolo e olio al tartufo bianco

Piatto Specialità: baccala cotto a bassa temperatura con crema di patate e tartufo

23- YUMMY CAKE SHOP

Street: Cupcake al tartufo.

Piatto Specialità: Cheesecake con miele noci e tartufo

24- J’AIMES LES CREPES

Street: Galette prosciutto cotto, formaggio e olio tartufato

Piatto Specialità: Galette prosciutto, noci, formaggio tartufato e funghi champignon freschi.

25- LA PATATERIA GENOVESE

Street: Patata da passeggio con fondutina al tartufo

Piatto Specialità: Patata ripiena mantecata con lardo al tartufo, crescenza e Insalatina di indivia grigliata

26- MERCATINO - MACELLERIA - THOMAS CARNI

Street: Carpaccio di carne, grana e tartufo + 1 bicchiere di vino

27- MERCATINO - LA CASA DEL PARMIGIANO

Street: Bruschetta con culatello e tartufo o salame al tartufo + un pezzetto di formaggio al tartufo + 1 bicchiere di Vino Bonarda