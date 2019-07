"Tanabata: risveglio giapponese" tra cultura e sfilate di kimono a Busalla

Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 9.30 presso Villa Borzino a Busalla, una mattinata all'insegna del "Risveglio In Giappone" per tutti gli appassionati della cultura del Sol Levante, tra storia, curiosità e sfilate.

Il programma

Ore 9.30 Storia del The Matcha, il The sacro dei Monaco, dimostrazione e degustazione gratuita

Ore 10.30 La Via della Seta, storia della seta Giapponese, percorso sensoriale e dimostrazione di vestizione dell'Obi, la tradizionale cintura.

Ore 11.30 Sfilata di Kimono Cerimoniali Giapponesi a Ritmo di Taiko. Una sfilata suggestiva a cura di Sophie Lamour con Sakura Project e il musicista Stefano Bertoli che suonerà il tamburo giapponese.

Per tutti i partecipanti in regalo la rivista Zoom Giappone di cui SakuraProject è distributore ufficiale

“Il sentimento d’amore tra i due amanti

che, nello spazio interminabile

di un intero anno,

possono abbracciarsi

soltanto in questa settima notte,

non viene meno,

anzi la notte agognata svanisce in un baleno”

