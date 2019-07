Tanabata Matsuri: a Genova la festa giapponese delle stelle, degli innamorati e dei desideri

Dolce e romantica Tanabata, ma cos'è? Si tratta di una festa tradizionale giapponese che cade il settimo giorno del settimo mese (dunque il 7 luglio) ed è legata al mito celeste delle stelle innamorate Orihime e Hikoboshi - per noi Vega e Altair - che, costrette a vivere ai due lati opposti della Via Lattea, solo nella notte del 7 luglio possono incontrarsi e celebrare il loro amore.

In occasione di questa ricorrenza, il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone e l’Osservatorio Astronomico del Righi, propongono una giornata di attività culturali e di approfondimento, a partire dal pomeriggio e fino a sera.

Dalle 17 laboratorio gratuito su prenotazione per adulti e ragazzi: "Tanabata Matsuri", festa delle stelle, degli innamorati e dei desideri, con la realizzazione dei cartigli di cinque colori (tanzaku goshiki no Kami) per esprimere i propri desideri, gli origami di stelle e altre tipiche decorazioni in carta che vengono appese ai rami di bambù.

Alle 19.30, in collaborazione con l’Associazione Musicamica, concerto per flauto e pianoforte "Viaggio da... Oriente a Occidente" del duo Matteo ed Emanuela Cagno, che eseguiranno musiche giapponesi, irlandesi e celtiche, con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Ingresso gratuito, posti limitati

Apertura fino alle 21:30, ingresso gratuito

Info e prenotazioni: Museo Chiossone 010 542285, museochiossone@comune.genova.it