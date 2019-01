Swingin' the blues for you: Henry Carpaneto 4tet

Nominato Best European Blues piano player dalla rivista specializzata Blues feelings - Trophées France Blues - oggi Henry Carpaneto è uno dei pianisti più interessanti nel settore. Ha partecipato e si è esibito in molti eventi in tutta Europa e negli Stati Uniti. Da quest'ultima tournée ne è nato "Voodoo Boogie" un progetto discografico che vede come special guest Bryan Lee, istituzione di New Orleans, Tony TC Coleman (batterista di BB King) Otis Grand.

Moltissime le collaborazioni nazionali di Henry Carpaneto: Fabio Treves, Paolo Bonfanti, Max Lugli, ed internazionali, tra i quali Otis Grand, Jerry Portnoy (armonicista della Muddy Waters Band e di Eric Clapton) Bryan Lee, Tony "TC" Coleman, Deitra Farr, Lea Gilmore, Big Pete Pearson, Keith Dunn, Sonny Rhodes, Paul Reddick, Tee Dee Young, Sydney Ellis, Joey Gilmore, James Armstrong.

Di ritorno dal tour estivo con Tony Coleman (ultimo batterista del compianto BB King) Henry, che oltre al pianoforte si accompagna anche con l'organo hammond, oggi si esibisce con il suo fidato Quartet.

Una band molto versatile che spazia dal Blues più viscerale allo swing, dal funk al Boogie Woogie.

Henry Carpaneto - Piano e Voce

Andy Pitt - Chitarra

Pietro Martinelli - Contrabbasso

Marcello Borsano - Batteria

