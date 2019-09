A Swing Night: a Genova si balla per l'Aism con Henry Carpaneto 5tet

Il 21 settembre al Circolo dell'Autorità Portuale un Dancing Party a sostegno dell'associazione Sclerosi Multipla.

Si terrà sabato 21 settembre, dalle ore 21, presso il Circolo dell’Autorità Portuale di Genova, il Dancing Party anni ‘50 dal titolo “A Swing Night”, evento vintage organizzato da AISM – Sezione Provinciale di Genova e dalla scuola di ballo MashUp – Swing Different. Una serata di boogie woogie, swing e rock and roll all’insegna della solidarietà tutto dedicato al finanziamento delle attività di assistenza e supporto all’autonomia che la sezione AISM di Genova eroga gratuitamente sul territorio. Una serata da ballare fino in fondo e che coniuga la passione per questo genere musicale alla solidarietà.

Animerà la serata il pianista blues Henry Carpaneto con il suo quintetto: Stefano Bergamaschi alla tromba, Davide Medicina al basso, Maurizio Borgia alla batteria, Paolo Pezzi al sax.

Moltissime le collaborazioni di Henry Carpaneto: Fabio Treves, Paolo Bonfanti, Max Lugli, Umberto Porcaro. Ma non mancano quelle internazionali, numerose, tra i quali Otis Grand, Jerry Portnoy (armonicista della Muddy Waters Band e di Eric Clapton) Bryan Lee, Tony “TC” Coleman, Deitra Farr, Lea Gilmore, Big Pete Pearson, Keith Dunn, Sonny Rhodes, Paul Reddick, Tee Dee Young, Sydney Ellis, Joey Gilmore, James Armstrong.

Tra i co-organizzatori la scuola di ballo MashUp capitanata da Andrea Orlandi ed Enrica Strizoli, insegnanti e ballerini che promuovono da diversi anni, sul territorio genovese la cultura dei balli e della musica Swing anni ‘20-‘50. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere musicale, mezzo vincente per sostenere l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e le sue attività. Ingresso € 15.

Info e link www.aism.it/genova

010/2512296 aismgenova@aism.it

