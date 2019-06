Swing Band di San Fruttuoso diretta da Stefano Riggi al Count Basie

La Swing Band fa parte dell "Filarmonica di San Fruttuoso" che, dal 1986 la è presente sul territorio della Bassa e Media Val Bisagno con la sua associazione e con i suoi complessi musicali: oltre alla Swing Band, anche la Banda Marciante tradizionale, e il Sestetto Six Up.

Da vent'anni la Filarmonica ha l'idea della musica come espressione di socialità, di amicizia, di solidarietà, di volontariato, il piacere di stare insieme dai 14 agli 80 anni.

La Filarmonica si pone come punto di riferimento nel quartiere per coloro che ritengono la musica veicolo di elevazione culturale e di aggregazione sociale. Collabora con la Circoscrizione per manifestazioni pubbliche, collabora con le scuole di ogni ordine e grado per interventi musicali specifici e promuove la conoscenza della musica grazie alla sua Scuola di musica.

La Swing Band, diretta da Stefano Riggi, propone al Count Basie una serie di standard da Big Band.

Gallery