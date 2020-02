Swap Party a Genova, per scambiarsi vestiti e accessori che non si usano più

Torna a Genova il party per chi ha vestiti, scarpe, borse e accessori accumulati che non si usano più. Perché buttarli quando si possono scambiare con quelli di altre persone che hanno lo stesso problema, dando il via a una catena virtuosa e sostenibile di riuso?

Sabato 22 febbraio in via Donghi si terrà uno Swap Party dedicato alla moda donna e uomo, con bonus per chi porta abbigliamento vintage.

Le regole:

1- Si possono portare vestiti, gioielli, borse, scarpe o piccoli oggetti, l'importante è che siano in ottimo stato o nuovi

2- Le organizzatrici provvederanno a selezionare massimo 10 capi "idonei" all'evento.

3- Ad ogni capo verrà attribuito un valore: al via del party si potrà prenere ciò che si vuole fino all'esaurimento dei punti. Verranno introdotte tre categorie per differenziare la qualità degli oggetti: rosso (30 punti), giallo (20 punti) e blu (10 punti).

4- I capi non scambiati potranno essere ripresi dai proprietari, altrimenti saranno devoluti in beneficenza.

5- Vietato abbigliamento rotto, macchiato, intimo, bigiotteria, abbigliamento bambini.

Alle 18, aperitivo per tutti.

Info e iscrizioni via WhatsApp (occorre confermare la presenza):

Barbara +393492633993

Angela +393923661502