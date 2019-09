Barbara Fiorio festeggia i 10 anni di "C'era una svolta" alla Feltrinelli

In occasione del decennale dell'uscita della prima edizione de "C'era una svolta. Cosa hanno in comune Andersen, i Grimm e Perrault con Disney? Niente", Barbara Fiorio torna in libreria la nuova edizione del libro con cinque nuove favole e le divertenti illustrazioni di Alice Basso, Sara Lando, Marco Lucente, Alessio Roberti Vittory, Nicola Scodellaro, Umberto Torricelli e la partecipazione straordinaria di Piero Fiorio.

La prima presentazione del libro è il 30 settembre a La Feltrinelli Genova Via Ceccardi 16-24r.

Insieme all'autrice interviene la scrittrice Sara Rattaro, l'editore Mauro Morellini e alcuni degli illustratori: Sara Lando, Nicola Scodellaro, Marco Lucente .