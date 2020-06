Nuove date per il Suq Festival, tra agosto e settembre 2020

Slittato da giugno a fine agosto, a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, il 22esimo Suq Festival non rinuncia all’appuntamento con il suo affezionato pubblico che ogni anno aspetta l’evento e dal 28 agosto al 6 settembre approda a Piazza delle Feste, con un programma di proposte dal vivo e online, per garantire a tutti una vasta accessibilità.

Sono 10 giorni di Festival, con al centro la rassegna Teatro del Dialogo con 8 titoli, 7 Compagnie, 2 prime nazionali, una nuova produzione per bambini. Intorno agli spettacoli una trentina di proposte collaterali: performance di danza, concerti, incontri, laboratori per i più piccoli, showcooking, buone pratiche per l’ambiente.

Il luogo del Festival è sempre lo stesso, anche se la Piazza delle Feste non avrà il consueto allestimento scenico del bazar dei popoli, colorato e affollatissimo. Una scelta necessaria per consentire di adottare al meglio le misure di sicurezza per il contenimento del pubblico e tutti i dispositivi igienici indispensabili alla tutela della salute dei cittadini e degli artisti.