Il Suq Festival torna al Porto Antico, tra spettacoli, bancarelle e cucine dal mondo

Dal 15 al 24 giugno 2019 torna in Piazza Delle Feste il Suq Festival, per la sua 21esima edizione.

La kermesse intreccia teatro, musica, danza, incontri, workshop, mercato mediterraneo, cucine dal mondo e le buone pratiche dell’ambiente con EcoSuq.

Donne, Isole, frontiere è il tema del triennio di programmazione 2018/2020, sostenuto dal Ministero dei Beni e Attività Culturali attraverso il FUS. Se nel 2018 il focus è stato su Donne, quest’anno sarà incentrato su Isole.

Il Suq apre le sue porte in piazza delle Feste dalle 16 alle 24 nei giorni feriali, mentre sabato e domenica l'appuntamento è dalle 12 alle 24.

Ingresso libero.

Cos'è il Suq Festival

Il Suq Festival torna forte di importanti riconoscimenti quali: best practice d’Europa per il dialogo tra culture e di patrocini illustri a cominciare da UNESCO – Commissione Nazionale Italiana.

Ideato da Valentina Arcuri e Carla Peirolero, che ne è direttrice artistica, e curato dall’ Associazione Chance Eventi Suq Genova, anche quest’anno il Festival ricostruisce nella Piazza delle Feste del Porto Antico un teatrale bazar dei popoli, un Suq (mercato in arabo), simbolico di un dialogo possibile tra genti, linguaggi, culture.

Una formula di successo: 40 botteghe artigianali da altrettanti paesi, 14 cucine diverse da assaggiare, spazi per associazioni umanitarie e comunità di immigrati, buone pratiche per l’ambiente e soprattutto un ricchissimo programma artistico di concerti, incontri, performance, showcooking che ruotano intorno alla rassegna Teatro del Dialogo (qui gli spettacoli dell’edizione 2018).

Tutti gli eventi (oltre 100) sono ad ingresso gratuito, esclusi gli spettacoli teatrali per cui è prevista anche l’iniziativa dei “biglietti sospesi” per cittadini in difficoltà.