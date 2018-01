"Supernova Festival", la musica indipendente fa scatenare il Porto Antico

Colapesce, Eugenio in Via Di Gioia, The Zen Circus, Kaufman, The Jesus and Mary Chain: sono questi i nomi dell'edizione 2018 di Supernova, il festival della musica indipendente che ogni primavera approda al Porto Antico, organizzato dall'associazione culturale Habanero. In scaletta i grandi successi e anche alcune novità.

Ecco i concerti già confermati: