Il suono del vento: visita guidata al museo Chiossone

Nella quiete del giardino di Villetta di Negro tra alberi e cascate c'è uno spazio meraviglioso: il Museo d'Arte Orientale Chiossone - Genova. Insieme faremo un breve viaggio innamorandoci degli oggetti esposti e cercando di immaginare epoche lontane dense di poesia.

Costo della visita guidata: € 10,00 ed € 5,00 (fino a 18 anni). Biglietto d'ingresso gratuito per i residenti a Genova.

Prenotazione obbligatoria con sms/WA al 328 4222168.

Museo solo in parte visitabile da persone in carrozzina. Possibile esplorazione tattile delle statue da parte di persone non vedenti.