I genovesi Sunset Boys rendono omaggio ai Deep Purple

Per i cinquant'anni anni dall'uscita dell'album cult "Deep Purple in rock", pubblicato il 30 giugno 1970, il dj Alex Cavalieri e il cantante-chitarrista Louis Lunari, Sunset Boys, Genova, in collaborazione con il producer Valerio "Junolab" Zuffanti, rendono omaggio ai Deep Purple con questo electro-remake di "Smoke on the water", canzone-simbolo della leggendaria rock-band inglese.

Il remake è in ascolto libero su youtube, basta cercare "Smoke on the water Sunset Boys".

L'idea, nata soltanto qui a Genova, è stata quella di immaginare come sarebbe potuta essere realizzata "Smoke on the water" con la chance dell'opzione del digital-sound. In questi anni, Alex Cavalieri e Louis Lunari dei Sunset Boys hanno remixato molti artisti: fra gli altri, Meganoidi, Blastema (la band prodotta da Dori Ghezzi),The Gang, Il Genio, Bobby Soul, Magellano. Il loro remix di "The great shake" dei Planet Funk è stato inserito nelle world playlist dei Djs From Mars.

E in ascolto libero su youtube ci sono pure i tre remix che hanno effettuato per gli Ex-Otago: due per il loro singolo "Cinghiali incazzati" - uno dei quali, il "Genoa rockers" remix, è stato inserito nell'edizione "deluxe" dell'album "Marassi" (pubblicato da Inri Records, Garrincha Dischi, Universal Music) - e quello per la canzone "Giorni vacanzieri". Per ascoltarll, basta cercare "Ex-Otago Sunset Boys".

Sempre su youtube, si può sentire, cercando "Sole spento Sunset Boys", il remake che i Sunset Boys hanno effettuato per l'ex leader dei Timoria Omar Pedrini.

Da notare che è la prima e finora unica volta che lo Zio Rock - così Pedrini viene chiamato dai suoi fan - condivide ufficialmente il remake di una sua canzone.