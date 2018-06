"Summer Sound": il festival ai Luzzati con Free Shots, Madsoundsystem e Luke & The Lion

Arriva "Summer Sound" ai Giardini Luzzati, un nuovo festival all'insegna della musica e dell'arte, sabato 30 giugno dalle ore 18 e fino a notte. Protagonista della serata la band modern swing Free Shots.

In apertura l'amatissimo DJ milanese Madsoundsystem ed i pionieri dello street folk punk di casa nostra Luke & The Lion.

Il biglietto costa 7 euro intero, 5 euro ridotto per i soci Cesto.

Madsoundsystem

Ha la capacità di mixare qualunque cosa ma da anni è specializzato in sonorità balcaniche, gipsy, asian, swing, klezmer e folk, tutte contaminate da bassi ed elettronica.

Propone djset a tema balkanbeats, elettroswing e globalbass ma se gli date carta bianca mischia tutti i generi in assenza di regole per offrirvi un set virtuoso e spiazzante che con sapiente follia trasporta il pubblico in territori inaspettati, dal sottosuolo di vecchie città europee all'ombra dei vicoli mediterranei, dai grattacieli metropolitani alle foreste sudamericane, sempre a caccia di nuove sonorità.

Ha condiviso il palco con Manu Chao, Dubioza Kolektiv, Gogol Bordello, Shantel, Boban Marcovic, Bombino, Caravan Palace, Gypsy Hill, Acid Arab, Caravane Passe, Budzillus, Roy Pacy, Frankie Hi Energy, Bandabardò, Mascarimirì, Tonino Carotone e molti altri.

Luke & The Lion

I Luke & the Lion si formano nel 2014 a Genova da un’idea di Pier Luigi Pasino ed Aleph Viola. All’inizio suonano in assetto busker un folk-punk acustico, in seguito all’ingresso di un batterista aggiungono sonorità pop, dance, rock e si esibiscono in numerosi festival come GoaBoa, Bangarang, Festival Pop e in diverse città europee come Londra, Bruges, Chamonix, Düsseldorf ed Anversa. Hanno all’attivo due EP autoprodotti, Luke&theLion 2014 e Fantom Very Much 2017.

Free Shots

Lo swing inarrestabile dei Free Shots è un’onda che si propaga in un susseguirsi travolgente di serate e concerti. La band genovese ha trovato la propria formazione attuale nel 2014 e da allora continua a conquistare il pubblico con una proposta musicale fresca e innovativa. L’originalità del loro sound è maturata attraverso la reinterpretazione del pop contemporaneo con tinte swing energiche e spensierate.

L’album d’esordio Vorrei tanto dir, uscito il 5 maggio 2017, è un intreccio di suoni electro-swing e pop, un prodotto unico nel panorama musicale italiano, frutto di un anno di lavoro molto intenso.

Negli ultimi due anni si sono esibiti come headliner al Goa Boa Festival, e, tra gli altri, a JazzMi, Festival Andersen, Royal Swing Fest, Espè.