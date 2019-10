Sulle orme di Orofilo: escursione alla scoperta della chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa

Domenica 20 ottobre 2019 si terrà "Sulle orme di Orofilo", alla scoperta della chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa (Gorreto) attraverso un'escursione someggiata dalla cappella di San Rocco (Carpeneto di Fascia).

Programma:

h 9.00: ritrovo presso la Cappella di San Rocco di Carpeneto (Fascia) / iscrizione e registrazione partecipanti

h 9.30: partenza escursione someggiata (con presenza di due mule eventualmente disponibili per trasporto di parte dei bagagli)

h 11.00: arrivo presso la Chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa (Gorreto) / visita guidata condotta dall'Arch. Caterina Gardella e dal Dott. Stefano Obino

h 13.00: Pranzo (al sacco, a carico dei partecipanti - possibilità' di usufruire del Bar Mangini)

h 14.00: visita al paese di Fontanarossa con letture tratte dal volume di Orofilo

(Felice Bosazza) "Da Genova a Nizza per le vette delle Alpi"

h 15.00: rientro verso Cappella di San Rocco (previsto per le h 17:00)

Quota di partecipazione per partecipanti escursione (assicurazione):

5,00 euro

Gradita la prenotazione

Per info e prenotazioni: Ass. MBAM'BAYE - L'ASINO FA CULTURA -celi: 3381874866 mail: mbam.baye@yahoo.it

