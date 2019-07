I Subsonica in concerto a Loano

Sabato 10 agosto 2019 i Subsonica portano a Loano l'unica tappa ligure del loro tour estivo.

Dopo un entusiasmante tour nei più importanti palazzetti italiani, con cui hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico, accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia (cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band), i Subsonica non accennano a fermarsi.

Il gruppo di rock elettronico nato a Torino ha pubblicato finora 8 album in studio oltre ad aver vinto numerosi premi e riconoscimenti. Proprio per questo il loro ultimo album si intitola "8".

Photo credits: www.subsonica.it