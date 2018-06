"Spazzapnea": a Sturla la gara nazionale di raccolta differenziata subacquea

Sabato 30 giugno dalle ore 8, nella sede della USS Dario Gonzatti di via V Maggio 2C a Sturla, si svolgerà la 1a edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, gara nazionale di raccolta differenziata subacquea finalizzata a raccogliere la maggior quantità possibile di spazzatura in mare e sul litorale. Le strutture che ospitano l’evento sono prive di barriere architettoniche.

Una competizione sportiva ed ecologica

La competizione sportiva ed ecologica è patrocinata dal Comune di Genova ed organizzata dalle associazioni Asd Apnea Center, scuola di formazione per le attività subacquee in apnea, e USS Dario Gonzatti, storica società di subacquea. La gara avrà una durata di tre ore, dalle 9 alle 12 e saranno ammessi un massimo di 150 partecipanti. La manifestazione è aperta a tutti ed ogni partecipante sarà coperto da assicurazione RC. Per garantire lo svolgimento dell’evento e l`assistenza agli atleti durante la gara le due società impiegheranno trenta persone e sette imbarcazioni. Sarà a tutti gli effetti una gara di pesca il cui bottino sarà costituito dai rifiuti che le squadre riusciranno a trovare sul fondale marino e sulle spiagge.

Il campo di gara si estenderà dalla spiaggia di Boccadasse a quella di Priaruggia, compreso ovviamente lo specchio acqueo antistante. Ogni squadra, dotata di attrezzatura specifica fornita da Amiu e Cressi Sub (che offrirà anche i premi ai vincitori), sarà composta da tre persone: due apneisti per potersi assistere a vicenda durante le fasi del recupero e una terza che potrà pulire il litorale. Per prelevare dal fondo i rifiuti ingombranti sarà presente anche una squadra di sommozzatori.

A conclusione della sfida si festeggerà con un buffet offerto a tutti i partecipanti.

Ogni rifiuto raccolto serve a raccogliere punti

Successivamente inizierà il conteggio per ciascuna squadra, ogni tipologia di rifiuto avrà un punteggio basato sul tempo necessario per lo smaltimento dello stesso in mare e verrà prelevato e differenziato da Amiu. Questi saranno i punteggi: sigarette 10 punti (raggiunte 10 bonus 200 punti), pile 20 punti (raggiunte 5 bonus 200 punti), bottiglie di vetro 50 punti, oggetti di metallo 100 punti, oggetti e reti in plastica 200 punti, batterie di auto o moto 300 punti, copertoni di auto o moto 400 punti, per i rifiuti ingombranti è previsto un bonus di 1000 punti.

La manifestazione vede anche il coinvolgimento di Amiu in qualità di eco-partner. L'attività di Spazzapnea, infatti, si inserisce nel filone già sviluppato con il progetto "Riciclala", dedicato all'educazione ambientale per tutelare l'ecosistema marino e promuovere la corretta differenziazione dei rifiuti. Amiu parteciperà all'evento con un corner dedicato, dalle ore 9.30 con un laboratorio sul corretto riciclo della plastica e attraverso la presenza di personale che aiuterà a differenziare nel modo opportuno i diversi materiali pescati.

Scrivendo un’email all’indirizzo spazzapnea@gmail.com è possibile avere tutte le informazioni e, sino a venerdì 29 giugno alle ore 17, anche iscriversi alla competizione a cui hanno già dato la loro adesione una cinquantina di apneisti fra cui i nazionali Angelo Sciacca e Martina Mongiardino oltre a Marina Minetti ambasciatrice di Genova nel mondo e madrina dell’evento. Spazzapnea sarà seguibile in tempo reale sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Apnea Center e sulla pagina Facebook della società USS Dario Gonzatti Squadra Apnea.

Spazzapnea ha anche il patrocinio di Endas, Fipsas, Apnea Academy e Area Marina Protetta di Portofino.

Il primo campionato italiano di apnea di raccolta della "rumenta"

«Siamo felici di ospitare il primo campionato italiano di apnea di raccolta della "rumenta" – sottolinea il consigliere comunale con delega allo Sport Stefano Anzalone - Abbiamo fortemente voluto questa lodevole iniziativa per il grande significato che si vuole trasmettere attraverso lo svolgimento di una disciplina sportiva ligure d’eccellenza. Mantenere pulito il nostro mare e le nostre spiagge, infatti, deve far parte del nostro più profondo senso civico».

«Si tratta di un'iniziativa sportiva originale e innovativa, è un modo per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'inquinamento del mare – commenta Matteo Campora, l’assessore comunale all’Ambiente -. Ringrazio il consigliere delegato allo Sport Anzalone per la sua attenzione verso l'ambiente. Questo è un lavoro in team perché ambiente e sport sono due elementi indissolubili».

«Come Regione Liguria abbiamo sempre voluto apprezzare e sostenere lo sport vivendolo come un fattore trasversale alla società: ovvero come fattore di cultura, prevenzione sanitaria, inclusione sociale – dichiara l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo -. In questo caso lo sport significa tutela dell'ambiente, ovvero diventa uno sforzo importante al servizio del nostro mare. Un plauso dunque agli ideatori di questa bella iniziativa e a coloro che, in apnea, metteranno alla prova se stessi ma daranno un grande segnale per tutti».