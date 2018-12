Lo studio londinese Caruso S. John Architects ospite a Palazzo Ducale

Lunedì 10 dicembre, alle ore 17.45, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si tiene l’incontro “L’architettura e il presente storico” che vede protagonista lo studio londinese Caruso S. John Architects, due volte vincitore del premio Stirling e menzione speciale all’ultima Biennale di Architettura di Venezia. L’evento è curato da Lorenzo Trompetto e si tiene in lingua inglese con traduzione consecutiva.

Nell’incontro, Adam Caruso racconta la sua idea di presente storico, di come anche le parti più antiche della città facciano parte della sua condizione contemporanea. Questo modo di pensare la storia mette a disposizione dell'architetto contemporaneo duemila anni di architettura, una gamma di scelte quasi intimidente, ma anche una fonte di enormi potenzialità.

Caruso St John, da sempre, lavorano per un'architettura radicata al suo contesto.Lo studio resiste alla moda imperante degli involucri sottili, a favore di edifici che vanno percepiti con lentezza, nel tempo e che hanno un forte contenuto emotivo. Il loro lavoro è arricchito da un forte dialogo tra la città europea e la storia dell'architettura, dell'arte e della cultura in modo più ampio. Gli edifici sono opere d’arte che si legano all'ambiente costruito e abbracciano lo spazio "trovato". Il contesto è il riferimento principe per immaginare le forme; ciò permette di evitare che sia la funzione a dettare l'architettura. Tra i tanti riconoscimenti, Caruso St John è stato prima selezionato nel 2006 e poi premiato nel 2016, con il prestigioso RIBA Stirling Prize per la Newport Street Gallery. Inoltre lo studio ha ricevuto la menzione speciale della giuria per la curatela del padiglione britannico alla sedicesima biennale di architettura di Venezia.

L’evento è a ingresso libero.