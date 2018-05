"Struppa in Festa", tra Sagra del Raviolo, Sagra delle Acciughe Fritte, camminate ed escursioni

L'Associazione G.A.U. organizza, nell'ambito della manifestazione "Struppa in Festa", alcuni appuntamenti da non perdere: sabato 2 giugno la 46esima "Traversata della Valbisagno - Correndo sotto le stelle di Genova", corsa podistica in notturna, e la "Sagra del Raviolo".

Domenica 3 giugno, invece, arriva "Passi Rosso Verdi - Camminiamo insieme per conoscere e valorizzare l'acquedotto storico, la chiesa di San Siro di Struppa e tutto il territorio" e si mangia con la prima "Sagra delle acciughe fritte e muscoli".

Tutti i dettagli si trovano sul sito www.assgau.it.