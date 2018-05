"Storie di mamme e di bimbi": la Festa della Mamma al Museo Diocesano

Nel giorno della festa della mamma, ecco un percorso di visita ricco di racconti e narrazioni antiche, da godere assieme, mamme e bimbi, nonne e nonni, amici e famigliari, per comprendere che i sentimenti non hanno età e non cambiano con il trascorrere dei secoli.

Tra le varie storie che incontreremo, ci sarà quella di una donna che aveva tutto, ma non aveva figli, oppure quella del bimbo liberato dal lupo grazie all’intervento di un uomo pietoso, o ancora quella della Principessa che salva un bimbo dalle acque del fiume, o ancora quella della mamma “per eccellenza”, Maria, intenta ai lavori di ogni giorno… Saranno gli affetti i protagonisti di questo itinerario che ci condurrà a scoprire che nonostante i vestiti di epoche diverse, gli oggetti a volte non sempre comprensibili a una prima occhiata, le storie remote che da tempo non si raccontano più, ci sono in fondo gli stessi sentimenti antichi che ci uniscono: l’amore della mamma, l’affetto dei bimbi, il calore della famiglia, l’emozione dell’amicizia.

Un percorso di visita coinvolgente, adatto ai grandi e ai bambini insieme, nel giorno dedicato a tutte le Mamme del mondo.

Domenica 13 maggio h 17. Info e prenotazioni: 010 2475127 – didattica@museodiocesanogenova.it . Costo adulti e bambini € 5 a persona.