Storie e leggende della Cattedrale

Un itinerario per racconti, fra storie e leggende, dalle più famose – come la vicenda del cagnolino dello scultore – a quelle meno conosciute, come quella che ha per protagonista il briccone “Serronetto”. Un itinerario da godere con tutta la famiglia, per scoprire il monumento cuore della nostra città, le cui pietre millenarie raccontano una storia lunga almeno novecento anni.

Il percorso coinvolgerà l’esterno e l’interno del Duomo, il Battistero di San Giovanni e la Tribuna del Doge, per concludersi sulle Torri di facciata a 50 m d’altezza.

Per i bambini fra i 5 e gli 11 anni è prevista una scheda-gioco come ausilio di visita.

Appuntamento sabato 10, sabato 31 marzo 2018, alle ore 15. Durata 1,30 h. Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 (per chi ha più di 65 anni e per i ragazzi compresi fra i 12 e i 18 anni), ridotto bambini € 5 (fra i 5 e i gli 11 anni – compresa scheda-gioco), gratis 0-4 anni. Su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili allo 010 2091863 (in orario 9-12 e 15-18, da lunedì a sabato) o all’e-mail museotesorogenova@libero.it. Eventualmente anche allo 010 2475127 da lunedì a domenica con orario 12-18, escluso il martedì).