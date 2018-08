Tornano a Sestri Levante le storie di cuore e fantasia di "Impossibili ma non troppo..."

Dopo il grande successo dello scorso agosto, torna, al Mondadori Store di Sestri Levante, in Via XXV Aprile, "Impossibili ma non troppo. Storie di cuore e fantasia" di Federica Storace ed Anna Maria Frison, Editrice Elledici.

Per un nuovo firmacopie, l'autrice sarà presente tutta la giornata in libreria sabato 1 settembre.

Ancora una volta lettori di tutte le età sono invitati a fare un'esperienza nuova, ad immergersi in un mondo di storie fantastiche che sono più reali di quanto possa sembrare, che parlano al cuore ma riconducono alla quotidianità con uno sguardo nuovo.

