Storie da dentro: a Cogoleto racconti di vite trascorse in manicomio

A.C.C.O. - Associazione Culturale Cogoleto Otto presenta un evento della rassegna "Un cammino in cammino" organizzata con il Comune di Cogoleto capolista, per la celebrazione del quarantennio della legge Basaglia.

I racconti di vite trascorse in manicomio

Simonetta Ottani, archivista incaricata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria per progetto del Ministero dei beni culturali "Carte da legare", sta catalogando le cartelle cliniche degli ex degenti degli ospedali psichiatrici di Via Galata, di Quarto e Pratozanino.

Sono moltissime le “vite” trascorse in manicomio che Simonetta ha recuperato dalle descrizioni dei medici e degli infermieri. Lo scorso anno gli "Incontri culturali A.C.C.O." la hanno già avuta ospite e la serata ha riscosso un grande riscontro di partecipazione ed interesse.

Nuove informazioni raccolte ci racconteranno la vita dei pazienti che hanno vissuto l'esperienza del manicomio.

Una buona occasione per usufruire della condivisione di memorie manicomiali che rappresentano un importante patrimonio culturale.

