"La Storia in Piazza": la preview è al cinema

Una rassegna cinematografica a cura di Marco Salotti e realizzata in collaborazione con il Circuito Cinema Genova, esplora il tema della decima edizione de La Storia in piazza, dedicata all'Utopia, in programma dal 4 al 7 aprile 2019 al Ducale (quattro giorni di incontri, dialoghi, mostre e laboratori, la storia per tutti).

Si parte martedì 12 marzo con Fahrenheit 451 di François Truffaut (1966).

Fahrenheit 451 è la temperatura con cui si bruciano i libri in una società futura che proibisce severamente la lettura. Leggere fa pensare e il pensiero è la fonte primaria dell’infelicità. Nel mondo nuovo a una sola dimensione il libro costituisce una minaccia intollerabile. Significa espansione della mente, viaggio interiore, alterità. I pompieri non spengono gli incendi, ma appiccano roghi con le pagine stampate.

La rassegna prosegue martedì 19 marzo con Il giovane Karl Marx di Raoul Peck (2017).

Europa 1844/48. In Germania viene repressa un’opposizione intellettuale in fermento, mentre in Francia e in Inghilterra il mondo operaio è sceso in strada. A 26 anni Karl Marx incontra a Parigi Friedrich Engels, figlio di un grande industriale, che ha studiato le condizioni di lavoro del proletariato inglese. Entrambi di buona famiglia, brillanti, insolenti e divertenti riusciranno a creare un movimento rivoluzionario unitario, base teorica per l’emancipazione dei popoli oppressi di tutto il mondo.

Martedì 26 marzo è la volta di L’onda di Dennis Gansel (2008). Per spiegare la genesi dei totalitarismi di inizio Novecento, un professore mette in atto un singolare esperimento. Una classe di una trentina di studenti viene indotta a forme di cameratismo attraverso l’uso della disciplina, dell’uniforme, e di un gesto e simbolo di riconoscimento (l’onda, per l’appunto).

L’esperimento finisce per sfuggirgli tragicamente di mano nel momento in cui il movimento da lui creato acquista vita propria.

La rassegna si concluderà con Captain Fantastic di Matt Ross (2016).Nel cuore delle foreste del Nord America, lontano dalla società, un padre fuori dal comune (Viggo Mortensen) dedica la propria vita a trasformare i suoi sei figli in adulti straordinari. Ma una tragedia si abbatte sulla sua famiglia, costringendolo a lasciare quel paradiso, faticosamente costruito, per iniziare, insieme con i suoi ragazzi, un viaggio nel mondo esterno che metterà in dubbio la sua idea di cosa significa essere un genitore e tutto ciò che ha insegnato ai suoi figli.