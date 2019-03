La Storia in Piazza: il programma dell'edizione 2019 dedicata alle Utopie

La X edizione de la Storia in Piazza, a cura di Luciano Canfora con Franco Cardini, indaga il concetto di Utopia: parola malvista, insultata, talvolta considerata ridicola ma sopravvissuta nei millenni. Forse per una ragione sostanziale e cioè che il nostro spirito creativo non può prescindere da obiettivi apparentemente lontani anche perché un obiettivo lontano, che si sposta con l’orizzonte, è alimento di energia e di realizzazioni concrete.

Come sempre, una particolare attenzione verrà riservata al mondo della scuola e alle famiglie con un programma ad hoc per esplorare l’Utopia: letture, laboratori, lezioni e progetti a cura delle scuole, con la convinzione che ci si possa appassionare alla storia ad ogni età.

Quattro giorni di incontri, dialoghi, reading, mostre, laboratori: la storia per tutti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, per le attività dedicate a scuole e famiglie è necessaria la prenotazione.

Programma

GIOVEDI' 4 APRILE

18.15 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Cosmopolitismo

19.15 • Sala del Maggior Consiglio

Marco SALOTTI

Bolscevichi su Marte. Il Cinema sovietico degli anni della Nep Aelita

21.00 • Sala del Maggior Consiglio

Dialogo con Luca BIZZARRI, Walter LAPINI, Margherita RUBINO e Federico TIEZZI

Le città impossibili

Per le scuole:

9.15 • Sala del Maggior Consiglio

Antonio BRUSA

La Città ideale fra storia e utopia

10.30 • Sala del Maggior Consiglio

Roberto CINGOLANI

Uomini e macchine

11.45 • Sala del Maggior Consiglio

Alessandro VANOLI

L’isola che non c’è (da Sindbad a Lewis Carroll)

VENERDI' 5 APRILE

16.00 • Sala del Minor Consiglio

Roberta MOROSINI

Il paese di Cuccagna del Boccaccio

16.00 • Archivio Storico

Antonio MUSARRA

L’utopia della “scoperta”: l’immaginario di Colombo

16.00 • Sala Liguria

Caterina MARRONE

Le lingue utopiche

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Donatella DI CESARE

La pace perpetua. Con Kant, oltre Kant

17.00 • Archivio Storico

Guido PADUANO

L'utopia in musica: il Don Chisciotte di Massenet

17.00 • Sala Liguria

Isabella GAGLIARDI

Follia e utopia nella mistica ortodossa

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Gian Enrico RUSCONI

Cosa resta dell'utopia

19.15 • Archivio Storico

Bruno CARTOSIO

“Posto meraviglioso. Devi venire”. La controcultura di Taos da D.H. Lawrence a Georgia O'Keeffe

21.00 • Sala del Maggior Consiglio

Franco CARDINI e Renato TORTAROLO

Woodstock e la fine dell’Utopia

Per le scuole:

9.15 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Cosmopolitismo

10.30 • Sala del Maggior Consiglio

Michelangelo BOVERO

Europa. Un’altra utopia capovolta? Rileggendo il Manifesto di Ventotene

12.00 • Sala del Minor Consiglio

Marco FAIMALI, Giuseppe LA SPADA

Uomo e ambiente: equilibrio possibile o utopia?

SABATO 6 APRILE

11.00 • Sala del Maggior Consiglio

Franco CARDINI

Utopia e regalità

11.00 • Archivio Storico

Marco DI BRANCO

I luoghi che non esistono. I viaggi di Sindbad nelle Mille e una notte, tra utopia, serendipity e alterità

11.00 • Sala Liguria

Pasquale MARTINO

L’utopia degli Eliopoliti

12.00 • Sala del Maggior Consiglio

Michelangelo BOVERO

Europa. Un’altra utopia capovolta? Rileggendo il Manifesto di Ventotene

12.00 • Archivio Storico

Giuseppe CAMBIANO

Platone in Moro e Campanella

12.00 • Sala Liguria

Alain SCHNAPP

Sull’opera di Charles Fourier

15.00 • Sala del Minor Consiglio

Giulia SISSA

Un popolo filosofo o un popolo ridicolo? Democrazia e utopia

15.00 • Archivio Storico

Chiara CRISCIANI

Utopia e alchimia. La pietra filosofale

15.00 • Sala Liguria

Matteo SANFILIPPO

Futuri e presenti alternativi nella fantascienza

16.00 • Sala del Minor Consiglio

Reinhold BICHLER

Il concetto di bene comune, donne e bambini compresi

16.00 • Archivio Storico

Ferdinando FASCE ed Emanuela SCARPELLINI

Advertising the American Dream / L’evoluzione dei consumi

16.00 • Sala Liguria

Alessandro TORRE

Elementi di utopia nelle costituzioni novecentesche

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Chiara SARACENO ed Elda GUERRA

Uguali e diverse: la rivoluzione femminile

17.00 • Archivio Storico

Marco TARCHI

Utopia e populismo

17.00 • Sala Liguria

Anna FERRARI

I luoghi letterari immaginari

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Michel DELON

Utopia e Lumi

21.00 • Sala del Maggior Consiglio

Marco SALOTTI

L’utopia secondo Charlie Chaplin

22.15 • Sala del Minor Consiglio

La Storia in corto

Maratona di cortometraggi

a cura di CRISTIANO PALOZZI direttore Genova Film Festival

DOMENICA 7 APRILE

10.00 • Sala del Maggior Consiglio

Alessandro BARBERO

La paura dell'anno Mille

11.00 • Sala del Maggior Consiglio

Francesco TUCCARI

Realismo e utopia in Max Weber

11.00 • Archivio Storico

Chiara FRUGONI

Francesco d’Assisi

11.00 • Sala Liguria

Franco FABBRI

Musica e utopia

12.00 • Sala del Maggior Consiglio

Anna OTTANI CAVINA

Il paesaggio ideale

12.00 • Archivio Storico

Luca CRESCENZI

Melancolia occidentale. La montagna magica di Thomas Mann

12.00 • Sala Liguria

Roberto RUSCONI

Gioacchino da Fiore, l’utopia monastica: Dispositio novi ordinis

15.00 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano VIOLANTE

Adriano Olivetti, tra utopia ed eresia

15.00 • Archivio Storico

Michela NACCI L’individuo come utopia nell’epoca della tecnica

15.00 • Sala Liguria

Laura TUNDO FERENTE

L'anno 2440 di Louis-Sébastien Mercier

16.00 • Sala del Maggior Consiglio

Emilio GENTILE

Il mito dell’”uomo nuovo”

16.00 • Archivio Storico

Gianfranco PASQUINO

L’utopia liberale

16.00 • Sala Camino

Gioia ZAGANELLI

Il Re del Mondo e la Lettera del Prete Gianni

16.00 • Sala Liguria

Marina MONTESANO

Shangri-La. Mito e Utopia

17.00 • Sala del Maggior Consiglio

Gian Mario BRAVO

I socialisti utopisti

17.00 • Archivio Storico

Roberto MANCINI

Il mondo alla rovescia. Storie di sovversivi, sognatori e sofferenti nell'Europa medievale e moderna

17.00 • Sala Liguria

Paolo COLLO

I gesuiti del Paraguay

18.00 • Sala del Maggior Consiglio

Luciano CANFORA

Il futuro dell’utopia

Allegati