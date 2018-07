Il Mostro di Bargagli: la storia del misterioso serial killer

Uno dei misteri irrisolti che aleggiano sulla Val Bisagno è quello del cosiddetto "mostro" di Bargagli, autore di numerosi omicidi (circa una ventina) tra il 1944 e il 1983 nel piccolo comune ligure.

In realtà, anche se si parla comunemente di una singola persona, nulla impedisce di pensare che gli autori dei delitti possano essere stati più di uno (d'altronde l'intervallo di tempo di cui si parla è abbastanza ampio): il "mostro" infatti non è mai stato catturato, e per tanti anni i cittadini di Bargagli hanno vissuto nel terrore.

Secondo una delle ipotesi più accreditate, dietro agli omicidi ci sarebbe la storia della cosiddetta "Banda dei Vitelli" che - durante la guerra, ai tempi dei razionamenti e della borsa nera - macellava gli animali per poi vendere clandestinamente le parti più pregiate. L'appuntato Carmine Scotti scoprì il giro e cercò di fermarlo facendo condannare alcuni membri della banda, finché un giorno, per rappresaglia, venne torturato e ucciso: lui fu la prima vittima.

Ma si dice anche che la scia di morti, soprattutto nell'immediato dopoguerra, fosse da ricondurre alla sparizione sulle colline di Bargagli di un vero e proprio tesoro - costituito da soldi e gioielli d'oro - trasportato dalle truppe naziste e repubblichine in fuga da Genova durante la Liberazione. Che fine fece il tesoro? In molti lo cercarono, forse qualcuno lo trovò, e decise di custodire il suo segreto a costo di uccidere chi ne veniva a conoscenza.

Dal dopoguerra fino agli anni '80 Bargagli venne scossa da una serie di misteriosi delitti, come quello di quattro partigiani nel '45, Carlo Spallarossa, ucciso a sprangate e poi buttato giù da un dirupo nel '78, e della baronessa Anita De Magistris (moglie di un ufficiale della Wehrmacht), uccisa sempre a sprangate nell'83. Insomma, l'ipotesi è che dietro a questi omicidi - compiuti a questo punto da più persone - si celino vendette, rappresaglie e segreti legati alla Seconda Guerra Mondiale, custoditi ancora da un alone di mistero.