Stiletto Run: la corsa benefica sui tacchi... aperta anche agli uomini

Tutti sui tacchi (anche gli uomini) per una corsa benefica e decisamente originale che aiuterà l'associazione Gigi Ghirotti.

Sabato 21 settembre 2019 alle 17 a Genova arriva la Stiletto Run: nel segno della goliardia e dell'autoironia, ci si sfiderà per 30 metri in via Corsica. Niente scarpe da ginnastica, però: il tacco è d'obbligo.

Dopo la sfida e la premiazione, aperitivo ai Mattoni Rossi.

La corsa è organizzata dal Civ Carignano e nasce in memoria di Federica De Marchi: «Abbiamo voluto ricordarla con questa manifestazione - spiegano gli organizzatori su Facebook - perché amava il nostro quartiere e appunto il tacco».