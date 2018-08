Stelle cadenti di San Lorenzo: gli eventi dell'Osservatorio Astronomico del Righi

In occasione del fenomeno delle Perseidi di agosto, l'Osservatorio Astronomico del Righi organizza una serie di eventi volti a far scoprire le meraviglie del cosmo e a divertire grandi e piccini.

Il programma:

VENERDI' 10 AGOSTO

La sera di venerdì 10 agosto l’Osservatorio del Righi sarà aperto al pubblico a partire dalle 21.30 con le osservazioni al telescopio dei pianeti Giove e Saturno e le proiezioni all’interno delle due cupole di Planetario ubicate nei pressi dell’Osservatorio: nell’aula didattica si parlerà del cielo dell’estate e un esperto dell’Osservatorio guiderà grandi e piccini alla scoperta delle stelle e delle costellazioni delle notti estive mentre nel nuovo Planetario del Parco delle Mura, tramite una speciale proiezione a tutta cupola, si parlerà espressamente di comete e meteore e verrà ricreato artificialmente il fenomeno delle stelle cadenti con una pioggia “virtuale” di meteore. Si consiglia di presentarsi in Osservatorio già a partire dalle ore 21. Ogni attività ha una durata di circa 30 minuti e si ripete ogni mezz'ora.

Contemporaneamente, sempre la sera del 10 agosto, una parte dello staff dell’Osservatorio sarà invece ubicata, con idonea strumentazione al seguito, presso l’Agriturismo “La Maliarda” di Rossiglione dove verrà organizzata un’osservazione del fenomeno sotto cieli sicuramente meno inquinati dalle luci di quelli cittadini e la possibilità di cenare in agriturismo a partire dalle ore 20.00 (tel. 348 5822602 – per la cena la prenotazione è obbligatoria).

SABATO 11 AGOSTO

Sabato 11 agosto si replica in Osservatorio al Righi, con lo stesso programma e orario della sera precedente.

DOMENICA 12 AGOSTO

La sera di domenica 12 agosto lo staff dell'Osservatorio sarà invece di scena al Castello di Borgo Fornari (Ronco Scrivia) invitato dalla locale pro-loco per una serata suggestiva sotto le stelle, giunta alla sua undicesima edizione.

DA LUNEDI' 13 A DOMENICA 19 AGOSTO

Infine, da lunedì 13 a domenica 19 agosto, al Righi, l’Osservatorio sarà aperto al pubblico tutte le sere per offrire l’opportunità a chi resta in città di passare una serata diversa sotto il cielo dell’estate con la guida degli esperti della “scienza del cielo”.

Informazioni e prezzi:

Per le serate di apertura dell'Osservatorio al Righi non è prevista la prenotazione: si invitano gli interessati a presentarsi in Osservatorio con un po’ di anticipo rispetto all'attività prescelta.

Le attività che è possibile seguire variano da una soltanto (una proiezione in planetario, il laboratorio didattico, l'osservazione al telescopio) a una combinazione fra esse, a scelta dei visitatori.

Il contributo richiesto varia a seconda di quali attività si sceglie di fare:

- In caso dell'osservazione al telescopio (attività possibile soltanto in caso di condizioni meteo favorevoli) il contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i bimbi fra i 4 e i 12 anni.

- Per ogni proiezioni in Planetario o per la partecipazione al laboratorio didattico il contributo richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i bambini dai 4 ai 12 anni.

- Nel caso si desiderasse partecipare a più attività proposte o a una combinazione fra di esse il contributo richiesto varierà a seconda della combinazione prescelta e sarà inferiore alla somma dei contributi delle singole attività svolte; per esempio se l'osservazione al telescopio si combina a una qualsiasi altra attività, il contributo richiesto per l'osservazione diviene di 2 € per gli adulti e di 1 € per i bimbi.