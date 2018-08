Trekking sotto le stelle nel Parco del Beigua

Per godere la magica atmosfera delle stelle cadenti, il Partco del Beigua propone un trekking serale lungo l'Alta Via dei Monti Liguri per ammirare lo splendido panorama al tramonto.

Al rientro ci si unirà agli amici del Rifugio Pratorotondo che hanno organizzato la Notte di San Lorenzo: cena alle ore 19, seguita alle 20,30 dalla presentazione del libro "Come una stella cadente" alla presenza dell'autore Rino Alaimo. Alle 22, dal balcone naturale affacciato sul mare si scruterà il cielo notturno con l'aiuto del telescopio, insieme all'Associazione Astrofili Orione.

Le normali quote del Rifugio saranno maggiorate di € 5,00 quale contributo all'Associazione Astrofili Orione.

Orari e costi:

Ritrovo: ore 16:30 presso il Punto Informativo "Bruno Bacoccoli", loc. Pratorotondo.

Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa

Costo escursione: € 6,00

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne) - le prenotazioni chiuderanno anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Al momento siamo sold out ma qualche posto potrebbe liberarsi con lo spostamento dal 10 al 12 dell'uscita.