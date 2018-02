Merenda con la Stella Vegan, chef e influencer

La Stella Vegan arriva per la prima volta in Liguria sabato 24 febbraio: Antonella, chef e influencer del mondo vegano, sarà da Gelatina per presentare il suo primo libro, "Te lo do io il vegano" edito da EIFIS Editrice.

Merenda vegan per tutti

Alle 16 si si inizia con una merenda vegana assieme a Stella, in cui si potranno assaggiare alcune delle ricette più gustose del suo libro. Sarà un pomeriggio di grandi chiacchiere, in cui l'autrice spiegherà prima di tutto le ragioni della sua scelta e di come sia semplice portare la cultura gastronomica italiana verso un’azione più etica e rispettosa degli equilibri naturali.

Chi è la Stella Vegan

Antonella nasce nel 1975 e all’età di 17 anni la sua vita cambia.

Cambia grazie ad una piadina e ad un amico, Lorenzo Cherubini (o Jovanotti che dir si voglia).

Quel giorno Antonella scopre che la sua visione etica della vita doveva in qualche modo concretizzarsi in un impegno importante: la scelta vegana.

Qualche anno dopo, nel 2011, apre la pagina Facebook La Stella Vegan, una delle prime in Italia a parlare di questa scelta e di come sia importante riflettere su quello che mangiamo e sopratutto su quello che sta dietro la produzione di molti alimenti che vediamo tutti i giorni sulle nostre tavole.

Da qui in poi la storia di Antonella è un crescendo, prima di tutto si specializza in social media per aumentare l’efficacia delle cose importanti che vuole comunicare ad un pubblico sempre più vasto; essendo però la cucina, la sua vera passione, decide di portare la cucina italiana in chiave vegana in giro per il mondo, toccando Ibiza, Formentera, Palma de Maiorca, Malta e Los Angeles.

Oggi la Stella Vegan ha quasi 60.000 follower e Antonella vive girando il mondo, tra consulenze, corsi di cucina ed eventi legati al mondo vegano, portando la sua visione etica e la sua determinazione ad abbracciare nuove menti curiose e a svegliare occhi assopiti.

É per coronare tutto questo che Antonella finalmente ha riunito le sue ricette più celebri in un libro edito da EIFIS e appena sbarcato sugli scaffali delle librerie di tutta Italia, tra cui quelli di Gelatina.