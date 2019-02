Stefano Accorsi al Politeama con "Giocando con Orlando - Assolo"

Un grande protagonista del nostro cinema e del nostro teatro - Stefano Accorsi - in uno straordinario assolo, leggero, ironico e appassionato, che riveste di nuovi sorprendenti suoni le parole dell’Orlando Furioso.

In questo spettacolo, in scena il 1 e 2 marzo al Politeama, il regista Marco Baliani ha infatti dato una sua interpretazione a tracce, memorie, letture dall'Orlando Furioso di Luovico Ariosto.

«Trasferire l’Orlando furioso in una presenza teatrale è impresa degna di cavalieri erranti, anzi narranti - spiega il regista -. Stefano Accorsi veste i panni di un simile cavaliere e si cimenta con l’opera ariostesca cavalcando il tema oneroso dell’amore e delle sue declinazioni, amore perso sfortunato vincente doloroso sofferente sacrificale gioioso e di certo anche furioso. Monologando, narrando, digressionando, le rime ottave del grande poeta risuoneranno in sempre nuove sorprese, in voci all’ascolto inaspettate, in suoni all’orecchio stupiti».