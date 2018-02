Lo Stato Sociale, dopo il Festival di Sanremo, incontra i fan alla Feltrinelli

Mercoledì 14 febbraio alle 18 lo Stato Sociale sarà alla Feltrinelli di Genova per presentare “Primati”, con un mini-live prima, e un firmacopie dopo. Si tratta di una “raccolta differenziata” di singoli del collettivo bolognese; contiene i tre inediti “Una vita in vacanza”, “Fare mattina” e “Facile” scritti successivamente all’uscita dell’ ultimo disco, oltre ad una nuova versione di “Sono così indie” tutti e quattro prodotti da Fabio Gargiulo e altri tredici singoli che hanno segnato il percorso della band dalla fondazione fino alla partecipazione al Festival di Sanremo.

“Una vita in vacanza”, il brano che la band porta sul palco dell’Ariston, è un’arguta riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l’individuo con la sua professione.